Facebook, Instagram, X: como desativar a reprodução automática de vídeos e GIFs nas redes sociais

Saiba como limitar o consumo de dados e gerenciar o que aparece no seu feed

Confira como desligar a reprodução automática em apps de mídia social (AFP/AFP)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 05h34.

A reprodução automática de vídeos e GIFs em redes sociais pode consumir dados móveis, mostrar conteúdos indesejados e interferir na experiência do usuário. A boa notícia é que, em várias plataformas, dá para desativar (ou pelo menos reduzir) essa função.

Veja o passo a passo de como fazer em cada rede:

Facebook

No Facebook, é possível controlar a reprodução automática de vídeos e stories. O usuário deve acessar o menu de Configurações e Privacidade e buscar a opção de Mídia.

As principais funções incluem:

  • Vá até sua foto de perfil (canto superior direito no desktop ou barra inferior no app).
  • Selecione Configurações e Privacidade > Preferências > Mídia.
  • Em Reprodução de vídeo, escolha Nunca.

Caminho rápido: Configurações > Preferências > Mídia > Reprodução de vídeo > Nunca.

Instagram

O Instagram não permite bloquear totalmente a reprodução automática, mas oferece formas de reduzir o carregamento de vídeos:

  • Vá ao seu perfil e toque no menu (três linhas no canto superior direito).
  • Entre em Configurações e atividade > Seu aplicativo e mídia > Qualidade da mídia.
  • Ative a opção Usar menos dados celulares.

Isso desacelera os vídeos fora do Wi-Fi. O som também só é ativado ao tocar no post.

Caminho rápido: Perfil > Configurações e atividade > Seu aplicativo e mídia > Qualidade da mídia > Usar menos dados celulares.

X (antigo Twitter)

No X, os usuários podem desativar a reprodução automática de vídeos e controlar prévias de mídia:

  • Toque na foto de perfil para abrir o menu.
  • Vá em Configurações e privacidade > Acessibilidade, exibição e idiomas > Uso de dados.
  • Desative Reprodução automática de vídeo.
  • Opcional: em Configurações e privacidade > Exibição e som, desative Prévias de mídia.

Caminho rápido: Configurações e privacidade > Uso de dados > Reprodução automática de vídeo.

Bluesky

O Bluesky permite desligar completamente a reprodução automática de vídeos e GIFs:

Ajuste em Conteúdo e mídia para desativar a função.

  • Toque no menu (três linhas, canto superior esquerdo).
  • Vá em Configurações > Conteúdo e mídia.
  • Desative Reprodução automática de vídeos e GIFs.

Caminho rápido: Configurações > Conteúdo e mídia > Reprodução automática de vídeos e GIFs.

Threads (Meta)

No momento, o Threads, da Meta, não oferece uma configuração para desativar vídeos automáticos.

