Facebook, Instagram, X: como desativar a reprodução automática de vídeos e GIFs nas redes sociais

Confira como desligar a reprodução automática em apps de mídia social (AFP/AFP)
Redatora
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 05h34.
A reprodução automática de vídeos e GIFs em redes sociais pode consumir dados móveis, mostrar conteúdos indesejados e interferir na experiência do usuário. A boa notícia é que, em várias plataformas, dá para desativar (ou pelo menos reduzir) essa função.
Veja o passo a passo de como fazer em cada rede:
No Facebook, é possível controlar a reprodução automática de vídeos e stories. O usuário deve acessar o menu de Configurações e Privacidade e buscar a opção de Mídia.
As principais funções incluem:
Caminho rápido: Configurações > Preferências > Mídia > Reprodução de vídeo > Nunca.
O Instagram não permite bloquear totalmente a reprodução automática, mas oferece formas de reduzir o carregamento de vídeos:
Isso desacelera os vídeos fora do Wi-Fi. O som também só é ativado ao tocar no post.
Caminho rápido: Perfil > Configurações e atividade > Seu aplicativo e mídia > Qualidade da mídia > Usar menos dados celulares.
No X, os usuários podem desativar a reprodução automática de vídeos e controlar prévias de mídia:
Caminho rápido: Configurações e privacidade > Uso de dados > Reprodução automática de vídeo.
O Bluesky permite desligar completamente a reprodução automática de vídeos e GIFs:
Ajuste em Conteúdo e mídia para desativar a função.
Caminho rápido: Configurações > Conteúdo e mídia > Reprodução automática de vídeos e GIFs.
No momento, o Threads, da Meta, não oferece uma configuração para desativar vídeos automáticos.