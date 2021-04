Exército francês testa cão robótico da Boston Dynamics

Spot, o robô quadrúpede da empresa Boston Dynamics, apareceu na quarta-feira (6) ao lado de soldados franceses durante exercícios militares.

Uma série de imagens, compartilhadas no Twitter da escola militar francesa (École Spéciale Militaire de Saint-Cyr), demonstra como deve ser a incorporação de máquinas em assuntos de guerra.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille : sensibiliser les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY — Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) April 6, 2021

Ao The Verge, o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Boston Dynamics, Michael Perry, disse que o robô foi fornecido por um distribuidor europeu, a Shark Robotics, e que a empresa norte-americana não foi avisada com antecedência sobre seu uso. “Estamos descobrindo isso junto de vocês (The Verge)”, diz Perry. “Não temos informações sobre como foram os testes.”

Durante a testagem de dois dias, Ouest-France diz que os ensaios foram executados usando apenas humanos e, em seguida, usando humanos e robôs juntos para avaliar a diferença.

No entanto, os robôs retardaram as operações, mas ajudaram a manter as tropas seguras. “Durante a fase de combate urbano em que não estávamos usando robôs, eu morri. Mas eu não morri quando pedimos ao robô para fazer um reconhecimento primeiro ", disse um soldado. Eles acrescentaram que um problema era a vida útil da bateria do Spot: aparentemente, ela ficou sem energia durante um exercício e teve que ser deixado de lado.

Além do Spot, outras máquinas testadas pelos militares franceses incluíam OPTIO-X20, um veículo de controle remoto com esteira de tanque e canhão automotivo construído pela empresa estoniana Milrem Robotics; ULTRO, uma “mula robô” com rodas feita para carregar equipamentos fabricados pela empresa militar estatal francesa Nexter; e Barakuda, um drone com rodas multiuso que pode fornecer cobertura móvel para soldados com revestimento blindado acoplado.