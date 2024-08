Xiaomi Poco F6 ou Poco F6 Pro: qual vale mais a pena em 2024?

Escolher entre o Xiaomi Poco F6 e o Poco F6 Pro em 2024 pode ser um desafio, dado que ambos os smartphones oferecem especificações de alto desempenho e design sofisticado. Enquanto o Poco F6 se destaca com sua tela CrystalRes 1.5K e o poderoso processador Snapdragon 8s Gen 3, o Poco F6 Pro impressiona com uma tela WQHD+ Flow AMOLED e o avançado Snapdragon 8 Gen 2.

Além disso, ambos os modelos possuem câmeras robustas e baterias de 5000 mAh, mas o Poco F6 Pro oferece carregamento mais rápido e melhores opções de armazenamento. Neste artigo, compararemos detalhadamente os dois modelos para ajudar você a decidir qual vale mais a pena em 2024.

Tela

O Poco F6 vem com uma tela CrystalRes 1.5K AMOLED de 6,67 polegadas, oferecendo resolução de 2712 x 1220 pixels e brilho máximo de 2400 nits. A taxa de atualização é de 120Hz, e a tela é protegida pelo Corning Gorilla Glass Victus, garantindo durabilidade e resistência a arranhões. Por outro lado, o Poco F6 Pro possui uma tela WQHD+ Flow AMOLED de 6,67 polegadas, com resolução superior de 3200 x 1440 pixels e brilho de até 4000 nits. Também com taxa de atualização de 120Hz e proteção Gorilla Glass Victus, a tela do Poco F6 Pro se destaca pelo maior brilho e resolução, proporcionando uma experiência visual mais rica.

Câmeras

O Poco F6 e o Poco F6 Pro apresentam configurações de câmera traseira tripla. O Poco F6 possui uma câmera principal de 50 MP com sensor Sony IMX882, uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Já o Poco F6 Pro também traz uma câmera principal de 50 MP, mas com sensor Light Fusion 800, OIS e Super Pixel 2.0μm, além de uma ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmera frontal do Poco F6 é de 20 MP, enquanto a do Poco F6 Pro é de 16 MP. O Poco F6 Pro oferece mais recursos de gravação de vídeo, incluindo suporte a 8K, além de funcionalidades adicionais como estabilização óptica e modos de captura avançados.

Bateria

Ambos os modelos possuem uma bateria de 5000 mAh, mas diferem na velocidade de carregamento. O Poco F6 oferece suporte para carregamento rápido de 90W, enquanto o Poco F6 Pro suporta carregamento rápido de 120W. Isso significa que o Poco F6 Pro pode ser recarregado completamente em menos tempo, oferecendo maior conveniência para usuários que precisam de recargas rápidas.

Memória RAM

O Poco F6 está disponível em duas opções de memória RAM: 8GB e 12GB, combinadas com 256GB ou 512GB de armazenamento interno. Em comparação, o Poco F6 Pro oferece versões mais robustas, com 12GB ou 16GB de RAM, e opções de armazenamento que variam de 256GB a 1TB. Para usuários que precisam de mais RAM e maior capacidade de armazenamento, o Poco F6 Pro oferece mais flexibilidade e poder de processamento.

Ficha técnica do Poco F6

Processador:

Snapdragon 8s Gen 3

CPU: Octa-core (1x X4@3.0GHz, 4x A720@2.8GHz, 3x A520@2.0GHz)

GPU: Adreno

Memória e Armazenamento:

8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 160,5 mm

Largura: 74,4 mm

Espessura: 7,8 mm

Peso: 179 g

Tela:

CrystalRes 1.5K AMOLED, 6,67"

Resolução de 2712 x 1220 pixels, 446 ppi

Brilho: até 2400 nits (pico)

Taxa de atualização: até 120Hz

Proteção: Corning Gorilla Glass Victus

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.59

Ultra-angular: 8 MP

Macro: 2 MP

Câmera Frontal:

20 MP, f/2.24

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 90W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital na tela

Desbloqueio facial com IA

Conectividade:

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Ficha técnica do Poco F6 Pro

Processador:

Snapdragon 8 Gen 2

CPU: Octa-core (1x Cortex-X3@3.19GHz, 2x Cortex-A715@2.8GHz, 2x Cortex-A710@2.8GHz, 3x Cortex-A510@2.0GHz)

GPU: Adreno

Memória e Armazenamento:

12GB/16GB RAM + 256GB/512GB/1TB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 160,86 mm

Largura: 74,95 mm

Espessura: 8,21 mm

Peso: 209 g

Tela:

WQHD+ Flow AMOLED, 6,67"

Resolução de 3200 x 1440 pixels, 526 ppi

Brilho: até 4000 nits (pico)

Taxa de atualização: até 120Hz

Proteção: Corning Gorilla Glass Victus

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.6, OIS, sensor Light Fusion 800, Super Pixel 2.0μm (4-em-1)

Ultra-angular: 8 MP, f/2.2, FOV 119°

Macro: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

16 MP, f/2.4

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 120W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital na tela

Desbloqueio facial com IA

Conectividade:

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

Áudio:

Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Sistema Operacional: