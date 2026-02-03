Otan inicia planejamento militar para reforçar segurança no Ártico

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) já iniciou o planejamento militar para reforçar a segurança no Ártico. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 3, por um porta-voz da Aliança Atlântica.

Segundo Martin O’Donnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa, está em curso o planejamento de uma atividade de vigilância reforçada chamada Arctic Sentry (Sentinela do Ártico). A iniciativa segue o modelo de missões já adotadas pela Otan em regiões como o mar Báltico e a frente oriental.

De acordo com O’Donnell, a atividade tem como objetivo fortalecer a presença da Aliança no Ártico e no chamado Grande Norte. O porta-voz, no entanto, não detalhou como a operação será conduzida nem quais países participarão.

O tema ganhou relevância após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a ameaçar anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca e integrante da Otan. Posteriormente, Trump afirmou ter desistido da ideia de tomar a ilha à força.

As declarações do presidente americano provocaram uma das crises mais graves da história da Aliança Atlântica desde sua criação, em 1949, ao expor tensões internas entre os países-membros.

Na semana passada, Trump afirmou que chegou a um entendimento com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, durante o Fórum Econômico Mundial, na Suíça. Poucos detalhes sobre o conteúdo do acordo, porém, foram divulgados.

*Com informações da AFP