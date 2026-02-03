Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Otan inicia planejamento militar para reforçar segurança no Ártico

Aliança estuda missão de vigilância no Grande Norte após tensões geradas por declarações de Donald Trump sobre a Groenlândia

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 17h35.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) já iniciou o planejamento militar para reforçar a segurança no Ártico. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 3, por um porta-voz da Aliança Atlântica.

Segundo Martin O’Donnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa, está em curso o planejamento de uma atividade de vigilância reforçada chamada Arctic Sentry (Sentinela do Ártico). A iniciativa segue o modelo de missões já adotadas pela Otan em regiões como o mar Báltico e a frente oriental.

De acordo com O’Donnell, a atividade tem como objetivo fortalecer a presença da Aliança no Ártico e no chamado Grande Norte. O porta-voz, no entanto, não detalhou como a operação será conduzida nem quais países participarão.

O tema ganhou relevância após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a ameaçar anexar a Groenlândia, território autônomo da Dinamarca e integrante da Otan. Posteriormente, Trump afirmou ter desistido da ideia de tomar a ilha à força.

As declarações do presidente americano provocaram uma das crises mais graves da história da Aliança Atlântica desde sua criação, em 1949, ao expor tensões internas entre os países-membros.

Na semana passada, Trump afirmou que chegou a um entendimento com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, durante o Fórum Econômico Mundial, na Suíça. Poucos detalhes sobre o conteúdo do acordo, porém, foram divulgados.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:OtanEuropa

Mais de Mundo

Câmara dos EUA aprova projeto para encerrar paralisação do governo

Diplomata dos EUA aposta em progresso sustentável nas relações com a Venezuela

Filho de princesa da Noruega vai a julgamento por crimes sexuais

'Nunca comprei roupas na Argentina', diz ministro da Economia de Milei

Mais na Exame

Tecnologia

O 'despertar' do Moltbot pode ser só uma grande trolagem

Carreira

Essas são as quatro práticas de inteligência emocional que todo líder deveria adotar

Future of Money

Após forte queda, Bitwise aponta fim do 'inverno cripto'

Um conteúdo SBT News

Motta diz que Câmara seguirá ordem cronológica para instalação de CPIs