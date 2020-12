WhatsApp libera recurso que facilita compras para todos os usuários

O WhatsApp libera para todos a partir de hoje um recurso que facilita compras no aplicativo. É a chegada do carrinho de compras, um ícone no aplicativo que permite ver um catálogo, selecionar produtos e realizar um pedido por mensagem para a empresa.

A novidade chega como uma alternativa ao sistema de pagamentos no WhatsApp, barrado pelo Banco Central. EXAME apurou que a liberação será nos primeiros meses de 2021.

O novo recurso do aplicativo pode ajudar os 175 milhões de usuários de contas comerciais ativas mensalmente no WhatsApp Business, o aplicativo da empresa para pequenas e médias empresas. Segundo a empresa, diariamente, mais de 13 milhões de pessoas veem um único catálogo de empresas no app.

A função do carrinho de compras poderá ser utilizada para interagir com diversos negócios, como restaurantes, docerias ou lojas de roupas.

A empresa informou que um restaurante de Brumadinho (MG), chamado Rancho do Peixe, teve acesso antecipado ao novo recurso e constatou que o método é mais eficiente para compras.

Segundo pesquisa da consultoria Accenture, de julho deste ano, 83% dos brasileiros já utilizam o WhatsApp para fazer compras — e 37% deles consomem produtos de grandes empresas. Nos negócios de pequeno porte, a prevalência é ainda maior: 64%. E se engana quem pensa que o uso é ocasional. A pesquisa mostra que 59% fazem compras pelo menos uma vez por semana.

O carrinho de compras do WhatsApp chegou atrasado para a Black Friday, mas bem a tempo das compras de natal.