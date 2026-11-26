"Carregador" é um termo amplo, com mais de 33 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre carregadores e fontes para celulares e notebooks na Black Friday 2026, quatro marcas dividem a liderança.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de carregador o ChatGPT recomenda?

A Samsung aparece em 91,2% das respostas. UGREEN (90%), Anker (89,5%) e Baseus (87,2%) estão em empate técnico com ela. A UGREEN é a primeira citada com mais frequência. Intelbras (80,8%) e Motorola (80,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e Xiaomi e Geonav também aparecem no top 10.

A UGREEN é o destaque em custo-benefício (11,8% das respostas) e pela variedade de carregadores GaN. A Samsung é lembrada pelas fontes originais de 25 W e 45 W, a Anker como "destaque em tecnologia" e a Intelbras como alternativa nacional.

A Anatel aparece em 39,8% das respostas, sinal de que a IA costuma alertar para a homologação. O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 38,8%. A fonte mais citada é o site Guia do Áudio, com 71,5% de participação.

Como escolher um carregador?

Potência: confira a potência máxima que o seu celular aceita. A maioria dos aparelhos atuais carrega rápido com 20 W a 45 W; notebooks pedem de 65 W a 100 W;

confira a potência máxima que o seu celular aceita. A maioria dos aparelhos atuais carrega rápido com 20 W a 45 W; notebooks pedem de 65 W a 100 W; Protocolo: USB-C Power Delivery (PD) é o padrão de iPhone, Galaxy e notebooks; alguns Samsung usam PPS para o "Super Fast Charging";

USB-C Power Delivery (PD) é o padrão de iPhone, Galaxy e notebooks; alguns Samsung usam PPS para o "Super Fast Charging"; GaN (nitreto de gálio): carregadores menores, mais leves e que esquentam menos. Permitem uma única fonte com várias portas para celular, fone e notebook;

carregadores menores, mais leves e que esquentam menos. Permitem uma única fonte com várias portas para celular, fone e notebook; Múltiplas portas: a potência total é dividida entre os aparelhos conectados;

a potência total é dividida entre os aparelhos conectados; Cabo: use cabos certificados para a potência. Um cabo fraco limita a velocidade.

Por que a homologação da Anatel importa?

Carregadores sem homologação podem não ter proteções contra sobretensão e superaquecimento, com risco para a bateria do aparelho e de incêndio. Verifique o selo e o código da Anatel no produto e desconfie de preços muito abaixo do mercado em marketplaces.

Para quem precisa de bateria fora de casa, a Anker também lidera as indicações do ChatGPT para power banks. O TikTok Shop, que entrou na disputa da data com R$ 100 milhões em cupons, é outro canal em que é preciso checar a homologação. Antes de comprar, veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de carregador na Black Friday? Segundo a Ranqia, Samsung, UGREEN, Anker e Baseus estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Carregador GaN vale a pena? Sim. É menor, esquenta menos e pode carregar vários aparelhos com uma só fonte.