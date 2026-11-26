Carregador de celular; bateria (thinkstock/Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h31.
"Carregador" é um termo amplo, com mais de 33 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre carregadores e fontes para celulares e notebooks na Black Friday 2026, quatro marcas dividem a liderança.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Samsung aparece em 91,2% das respostas. UGREEN (90%), Anker (89,5%) e Baseus (87,2%) estão em empate técnico com ela. A UGREEN é a primeira citada com mais frequência. Intelbras (80,8%) e Motorola (80,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e Xiaomi e Geonav também aparecem no top 10.
A UGREEN é o destaque em custo-benefício (11,8% das respostas) e pela variedade de carregadores GaN. A Samsung é lembrada pelas fontes originais de 25 W e 45 W, a Anker como "destaque em tecnologia" e a Intelbras como alternativa nacional.
A Anatel aparece em 39,8% das respostas, sinal de que a IA costuma alertar para a homologação. O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 38,8%. A fonte mais citada é o site Guia do Áudio, com 71,5% de participação.
Carregadores sem homologação podem não ter proteções contra sobretensão e superaquecimento, com risco para a bateria do aparelho e de incêndio. Verifique o selo e o código da Anatel no produto e desconfie de preços muito abaixo do mercado em marketplaces.
Para quem precisa de bateria fora de casa, a Anker também lidera as indicações do ChatGPT para power banks. O TikTok Shop, que entrou na disputa da data com R$ 100 milhões em cupons, é outro canal em que é preciso checar a homologação. Antes de comprar, veja como reconhecer preço maquiado.
Qual a melhor marca de carregador na Black Friday? Segundo a Ranqia, Samsung, UGREEN, Anker e Baseus estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Carregador GaN vale a pena? Sim. É menor, esquenta menos e pode carregar vários aparelhos com uma só fonte.