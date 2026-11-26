A AirTag tem mais de 34 mil buscas mensais no Google, volume que inclui a procura pela própria marca. Na Black Friday 2026, o ChatGPT indica a Apple como primeira opção em rastreadores de objetos, mas em empate técnico com duas rivais.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual rastreador o ChatGPT recomenda?

A Apple aparece em 85,5% das respostas e tem posição média de 1,57: quase sempre é a primeira citada. Motorola (83,8%), com a Moto Tag, e Samsung Galaxy (81,5%), com a SmartTag, estão em empate técnico com ela. A Samsung também aparece citada separadamente, com 79,2%. UGREEN (66%), Xiaomi (63%), Google (49,2%) e Geonav (37%) completam o top 10.

Os argumentos giram em torno da compatibilidade. A Apple é a "melhor integração com iPhone"; a Motorola, a "melhor alternativa para Android"; e a Samsung, a opção para quem tem Galaxy. A Geonav aparece como alternativa nacional. A Shopee é lembrada por cupons, frete grátis e descontos de até 50%.

Mercado Livre (47,2%) e Amazon (39,8%) são os varejistas do ranking. A fonte mais citada pela IA é o site Guia do Áudio, com 95,2% de participação.

AirTag, Moto Tag ou SmartTag: qual escolher?

O critério decisivo é o celular:

iPhone: a AirTag usa a rede Buscar, formada por centenas de milhões de aparelhos Apple, e tem localização precisa nos modelos com chip UWB;

a AirTag usa a rede Buscar, formada por centenas de milhões de aparelhos Apple, e tem localização precisa nos modelos com chip UWB; Android em geral: a Moto Tag e outros rastreadores compatíveis com a rede Encontre Meu Dispositivo, do Google, funcionam em qualquer Android recente;

a Moto Tag e outros rastreadores compatíveis com a rede Encontre Meu Dispositivo, do Google, funcionam em qualquer Android recente; Samsung Galaxy: a SmartTag usa a rede SmartThings Find, mais densa entre usuários Samsung;

a SmartTag usa a rede SmartThings Find, mais densa entre usuários Samsung; Rastreadores multiplataforma: alguns modelos, como os da UGREEN, funcionam com a rede da Apple ou do Google, mas não com as duas ao mesmo tempo.

O que mais avaliar?

Confira a bateria (a maioria usa pilha CR2032, trocável, com duração de cerca de um ano), a resistência à água, o volume do alerta sonoro e a necessidade de comprar capa ou chaveiro à parte. Kits com quatro unidades costumam sair mais baratos por peça.

Rastreadores são para objetos, como chaves, malas e mochilas. Usá-los para monitorar pessoas sem consentimento é crime, e os sistemas avisam quando um rastreador desconhecido está se movendo junto com alguém. Antes de comprar, veja como identificar preço maquiado. No Mercado Livre, há parcelamento em até 24 vezes no cartão Mercado Pago.

Perguntas frequentes

Qual o melhor rastreador na Black Friday? Segundo a Ranqia, Apple, Motorola e Samsung estão em empate técnico; a escolha depende do celular.

AirTag funciona com Android? Não de forma completa. Para Android, a IA indica a Moto Tag.