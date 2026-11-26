A GoPro tem mais de 32 mil buscas mensais no Google, volume que inclui a procura pela marca. Na Black Friday 2026, o ChatGPT indica a GoPro como principal opção em câmeras de ação, mas em empate técnico com duas concorrentes.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual câmera de ação o ChatGPT recomenda?

A GoPro aparece em 92,5% das respostas e tem posição média de 1,44: quase sempre é a primeira marca citada. DJI e Insta360, com 90% cada, estão em empate técnico com ela. AKASO (76,2%) e SJCAM (44,5%) completam a lista de fabricantes.

A GoPro é associada a esportes e aventuras e ao "ecossistema amplo de acessórios". A DJI é descrita como "concorrente muito forte da GoPro", com boa qualidade de imagem. A Insta360 é lembrada pelos criadores de conteúdo. A AKASO é a alternativa econômica, argumento mais repetido da categoria (13,8% das respostas).

Mercado Livre (50,7%), Amazon (45%), Magazine Luiza (29%) e KaBuM! são os varejistas do ranking. A fonte mais citada pela IA é o site Radar de Câmeras, com 97,5% de participação.

GoPro, DJI ou Insta360: qual escolher?

GoPro (linha Hero): referência em esportes radicais, com estabilização excelente, resistência à água sem caixa e o maior catálogo de acessórios e suportes;

referência em esportes radicais, com estabilização excelente, resistência à água sem caixa e o maior catálogo de acessórios e suportes; DJI (linha Osmo Action): imagem de alta qualidade, sensor maior em alguns modelos, bom desempenho com pouca luz e bateria com boa autonomia;

imagem de alta qualidade, sensor maior em alguns modelos, bom desempenho com pouca luz e bateria com boa autonomia; Insta360: câmeras 360°, que permitem escolher o enquadramento depois da gravação e esconder o bastão de selfie. Muito usadas por criadores de conteúdo e em viagens;

câmeras 360°, que permitem escolher o enquadramento depois da gravação e esconder o bastão de selfie. Muito usadas por criadores de conteúdo e em viagens; AKASO e SJCAM: bem mais baratas, para uso ocasional, mas com estabilização e qualidade de imagem inferiores.

O que avaliar antes de comprar?

Confira a resolução e a taxa de quadros (4K a 60 fps é o padrão atual; 120 fps permite câmera lenta), a estabilização eletrônica, a resistência à água sem caixa, a autonomia e a possibilidade de trocar a bateria. Para vlogs, tela frontal e bom microfone fazem diferença.

Kits com baterias extras, cartão de memória e suportes costumam compensar mais que a câmera avulsa. Quem pensa em imagens aéreas pode comparar com drones: a DJI também lidera as indicações do ChatGPT nessa categoria. Antes de pagar, veja como identificar preço maquiado e as regras de troca e devolução.

Perguntas frequentes

Qual a melhor câmera de ação na Black Friday? Segundo a Ranqia, GoPro, DJI e Insta360 estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual câmera de ação barata o ChatGPT indica? A AKASO é citada como alternativa econômica.