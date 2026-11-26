A bomba d'água tem quase 36 mil buscas mensais no Google e é procurada para encher caixas d'água, pressurizar chuveiros e esvaziar piscinas. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Dancor e Schneider.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de bomba d'água o ChatGPT recomenda?

A Dancor aparece em 84,2% das respostas, e a Schneider, em 80,8%, em empate técnico. A Schneider costuma ser citada antes, por volta da terceira posição. Thebe (60,8%), Lepono (58,5%) e Vonder (53,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Ferrari, Anauger, Komeco, Syllent e KSB também aparecem no top 10.

Nenhum varejista entra no ranking: a resposta é organizada em torno das marcas. A fonte mais citada é o site Radar dos Produtos, com 63% de participação.

Quais preços e descontos o ChatGPT cita?

O argumento dominante é a oferta anunciada:

Vonder: bomba por R$ 155, com 20% de desconto;

bomba por R$ 155, com 20% de desconto; Tramontina: descontos anunciados de até 30%;

descontos anunciados de até 30%; Lepono: até 18% de desconto;

até 18% de desconto; Eletroplas: modelo por R$ 1.249,90.

A diferença de preço reflete potência e aplicação: bombas periféricas pequenas custam pouco; pressurizadores e bombas centrífugas de maior vazão, bem mais.

Qual bomba d'água comprar?

Periférica: para pequenas alturas e vazões, como transferir água de cisterna para caixa em casas térreas;

para pequenas alturas e vazões, como transferir água de cisterna para caixa em casas térreas; Centrífuga: maior vazão, para recalque de água a alturas maiores e uso em sítios e prédios pequenos;

maior vazão, para recalque de água a alturas maiores e uso em sítios e prédios pequenos; Pressurizador: aumenta a pressão em chuveiros e torneiras de casas com caixa d'água baixa;

aumenta a pressão em chuveiros e torneiras de casas com caixa d'água baixa; Submersa: fica dentro de poços, cisternas ou piscinas;

fica dentro de poços, cisternas ou piscinas; Bomba para piscina: acompanha o filtro e é dimensionada pelo volume de água.

Como dimensionar a bomba?

Os dois dados principais são a altura manométrica (a diferença de altura até o ponto mais alto, somada às perdas na tubulação) e a vazão necessária, em litros ou metros cúbicos por hora. Confira a curva de desempenho na ficha técnica, a voltagem e se a bomba é autoescorvante. Na dúvida, consulte um encanador ou o suporte do fabricante.

A Tramontina, que aparece com desconto de até 30%, é uma das marcas mais presentes na Black Friday do ChatGPT. Antes de comprar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual a melhor bomba d'água na Black Friday? Segundo a Ranqia, Dancor e Schneider estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Pressurizador resolve chuveiro fraco? Sim, quando a causa é pouca diferença de altura entre a caixa d'água e o chuveiro.