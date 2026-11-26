(Nebia/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h34.
A bomba d'água tem quase 36 mil buscas mensais no Google e é procurada para encher caixas d'água, pressurizar chuveiros e esvaziar piscinas. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Dancor e Schneider.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Dancor aparece em 84,2% das respostas, e a Schneider, em 80,8%, em empate técnico. A Schneider costuma ser citada antes, por volta da terceira posição. Thebe (60,8%), Lepono (58,5%) e Vonder (53,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Ferrari, Anauger, Komeco, Syllent e KSB também aparecem no top 10.
Nenhum varejista entra no ranking: a resposta é organizada em torno das marcas. A fonte mais citada é o site Radar dos Produtos, com 63% de participação.
O argumento dominante é a oferta anunciada:
A diferença de preço reflete potência e aplicação: bombas periféricas pequenas custam pouco; pressurizadores e bombas centrífugas de maior vazão, bem mais.
Os dois dados principais são a altura manométrica (a diferença de altura até o ponto mais alto, somada às perdas na tubulação) e a vazão necessária, em litros ou metros cúbicos por hora. Confira a curva de desempenho na ficha técnica, a voltagem e se a bomba é autoescorvante. Na dúvida, consulte um encanador ou o suporte do fabricante.
A Tramontina, que aparece com desconto de até 30%, é uma das marcas mais presentes na Black Friday do ChatGPT. Antes de comprar, compare com o histórico de preços.
Qual a melhor bomba d'água na Black Friday? Segundo a Ranqia, Dancor e Schneider estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Pressurizador resolve chuveiro fraco? Sim, quando a causa é pouca diferença de altura entre a caixa d'água e o chuveiro.