Ela rebatizou o Hospital do Câncer e hoje aconselha startups: ‘Mapear o risco não é dizer não’

Adriana Seixas Braga descreve com uma cena de táxi o problema que encontrou ao assumir o marketing do A.C.Camargo, em 2011. Quem pedia para ir ao A.C.Camargo ouvia de volta uma pergunta: “Aonde?”. Bastava dizer “Hospital do Câncer”. “Todo mundo sabia onde era”, diz.

O nome conhecido carregava um peso. Naquela época, segundo ela, contar que se fazia tratamento contra o câncer ainda tinha um estigma muito grande. “Parecia algo muito pesado e muito difícil de passar por aquilo.”

A troca de nome do hospital é um dos capítulos de uma carreira de 30 anos como executiva, 20 deles na saúde, com passagens por Grupo Fleury, A.C.Camargo Cancer Center e Grupo NotreDame Intermédica. Hoje, Adriana leva essa bagagem para o ecossistema de startups. Integra o Conselho Diretor da Gávea Angels, no Rio de Janeiro, e o Conselho Estratégico CustomerX, da BR Angels.

Também programou um aplicativo com inteligência artificial para a mentoria que oferece a fundadores, a partir do que aprendeu no PIACC, o Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas da Saint Paul Escola de Negócios.

Revelar o que já existe

O argumento que levou o Conselho Curador a aprovar a mudança, segundo Adriana, foi que o hospital já entregava o que o novo nome prometia. Faltava mostrar isso ao mercado. A nomenclatura cancer center, comum nos Estados Unidos, designa instituições que integram assistência, ensino e pesquisa.

“Quando você faz uma transição de marca, você revela aquilo que você já é, porque senão fica fake”, diz.

Antes de o novo nome chegar ao mercado, houve um trabalho de aculturamento com o público interno, para que as equipes entendessem o conceito e se identificassem com ele. Com a mudança, a percepção do A.C.Camargo como melhor hospital para tratamento do câncer passou de 17% para 26%. O crescimento na admissão de novos pacientes foi de 7% para 25%.

Se tivesse de defender a proposta hoje, ela afirma que o caminho seria mais fácil: outros players nacionais seguiram o A.C.Camargo e adotaram o conceito, que se tornou conhecido.

Do exame de sangue ao IPO

Para Adriana, reputação está ligada ao DNA da empresa: por que ela nasceu e o que oferece de valor ao mercado. No Grupo Fleury, onde foi diretora de marketing entre 2004 e 2010, o nome não acompanhava o negócio. A empresa ainda era chamada de laboratório e associada ao exame de sangue, embora já realizasse pequenas cirurgias e exames de imagem e de cardiologia.

“A gente precisava evoluir essa imagem, essa percepção e essa reputação ligada ao exame de sangue para um player na cadeia toda. Até para chegar num IPO e ser valorizado por toda a sua capacidade de gerar valor”, diz.

Ela liderou a transição de Laboratório Fleury para Fleury Medicina e Saúde, que preparou a companhia para a abertura de capital em 2009.

No Grupo NotreDame Intermédica, onde foi vice-presidente de marketing de 2015 a 2023, integrou a diretoria que conduziu o IPO em 2018 e a fusão com a Hapvida em 2022. A preparação, conta, envolveu a passagem de uma empresa de fundador para uma companhia gerida por um fundo de investimento.

Na mesma empresa, conduziu um plano de transformação digital com retorno de R$ 97,7 milhões em custos evitados em um ano.

A volta à sala de aula

A mudança de rota começou com uma decisão de voltar a estudar. Ao fim do ciclo na NotreDame Intermédica, Adriana procurou a Saint Paul em busca de um programa sobre inovação e o mundo digital. Encontrou um curso de transformação digital e inteligência artificial, “bem no comecinho” da tecnologia.

O tema a levou às startups. Na avaliação dela, empresas incumbentes inovam mais devagar por medo de comprometer a entrega que já fazem ao mercado. “Uma startup é recheada de cabeças bem inovadoras e destemidas. É muito gostoso se envolver com esse tipo de empresa para pensar o novo”, diz.

O conselho como guardião do risco

O PIACC tem um módulo dedicado a tecnologia e IA nos conselhos, pensado para quem ocupa a cadeira de conselheiro, e não a de executivo. Para Adriana, a diferença entre as duas posições está no risco. Quem executa a inovação, diz, olha para o resultado que pode alcançar com a nova tecnologia. Cabe ao conselho mapear o que pode dar errado.

“Mapear o risco não é dizer ‘não, não pode’. É você minimizar algum resultado negativo ao longo do processo de implantação daquela inovação”, afirma. Na visão dela, o conselho tem bagagem e visão do todo para orientar quem está na execução.

Da mentoria analógica ao aplicativo

No projeto aplicado do programa, Adriana montou um sistema para trabalhar marca e arquétipos. Na época, conta, ainda não existiam as ferramentas de programação com IA de hoje. Ela usou o ChatGPT para treinar um assistente capaz de executar a tarefa de forma autônoma, o que hoje se conhece como agente.

"Eu nunca fiz um curso técnico, mas o projeto aplicado é interessante porque ele amarra todos os conceitos aprendidos ao longo do curso" Adriana Seixas Braga, conselheira da Gávea Angels e da BR Angels

O aprendizado virou ferramenta de trabalho. Adriana programou o aplicativo que hoje apoia a mentoria a fundadores de startups, antes feita de forma analógica.

Do curso, levou a preocupação com o contexto: a IA responde àquilo que se pergunta, e o resultado depende de como o conhecimento é estruturado e da qualidade dos dados usados para alimentá-la. Com o aplicativo, segundo ela, o mentorado ganha velocidade até concluir todos os módulos.

Para Adriana, voltar a estudar foi também uma escolha de quem gosta de sala de aula e da troca com outros alunos. “Conhecimento é um grande ativo que você constrói ao longo da sua vida”, diz.

Foi no projeto aplicado do PIACC que Adriana treinou seu assistente de IA para trabalhar marca e arquétipos. O programa da Saint Paul para C-levels, conselheiros e acionistas tem nova turma a partir de 14 de abril de 2027, na unidade Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo online. Conheça o programa