O impermeabilizante tem mais de 54 mil buscas mensais no Google, e a procura cresce antes da temporada de chuvas de verão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de impermeabilizante o ChatGPT recomenda?

A Vedacit aparece em 94,2% das respostas. Quartzolit (93,2%) e Sika (92,8%) estão em empate técnico com ela. Viapol (88,8%) e Dryko (68,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e a Bautech aparece em 33,8%.

As lojas de material de construção têm peso grande: Sodimac (71%), Telhanorte (47,8%), Ferreira Costa (41,8%) e Copafer (41,5%). O site da Sodimac é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 85,5% de participação.

Quanto custa um impermeabilizante na Black Friday?

Os preços citados pela IA foram:

Dryko: R$ 20,99;

R$ 20,99; Quartzolit: R$ 219,90, com a marca descrita como "destaque em descontos" e desconto anunciado de até 41%.

A diferença reflete tipos e embalagens: aditivos para argamassa custam pouco, enquanto mantas líquidas e argamassas poliméricas em baldes grandes custam mais.

Qual impermeabilizante usar?

Laje e telhado: manta líquida acrílica ou asfáltica, aplicada em demãos cruzadas. Para lajes com trânsito de pessoas, manta asfáltica com proteção mecânica;

manta líquida acrílica ou asfáltica, aplicada em demãos cruzadas. Para lajes com trânsito de pessoas, manta asfáltica com proteção mecânica; Banheiros e áreas molhadas: argamassa polimérica ou manta líquida antes do revestimento, subindo pelas paredes do box;

argamassa polimérica ou manta líquida antes do revestimento, subindo pelas paredes do box; Caixa d'água e piscinas: argamassa polimérica cimentícia, própria para contato com água potável;

argamassa polimérica cimentícia, própria para contato com água potável; Paredes com umidade de baixo para cima: bloqueadores de umidade ascendente e aditivos impermeabilizantes na argamassa de reboco;

bloqueadores de umidade ascendente e aditivos impermeabilizantes na argamassa de reboco; Fachadas: hidrofugantes à base de silicone ou resinas, que repelem água sem mudar a aparência.

O preparo da superfície é tão importante quanto o produto: limpar, tratar trincas e arredondar cantos evita falhas. Em lajes grandes, a aplicação por profissional costuma compensar.

A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção e como checar descontos em tinta, piso e chuveiro.

Perguntas frequentes

Qual o melhor impermeabilizante na Black Friday? Segundo a Ranqia, Vedacit, Quartzolit e Sika estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual impermeabilizante usar na laje? Manta líquida acrílica ou asfáltica, conforme o uso da laje.