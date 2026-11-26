Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h25.
O impermeabilizante tem mais de 54 mil buscas mensais no Google, e a procura cresce antes da temporada de chuvas de verão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Vedacit aparece em 94,2% das respostas. Quartzolit (93,2%) e Sika (92,8%) estão em empate técnico com ela. Viapol (88,8%) e Dryko (68,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e a Bautech aparece em 33,8%.
As lojas de material de construção têm peso grande: Sodimac (71%), Telhanorte (47,8%), Ferreira Costa (41,8%) e Copafer (41,5%). O site da Sodimac é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 85,5% de participação.
Os preços citados pela IA foram:
A diferença reflete tipos e embalagens: aditivos para argamassa custam pouco, enquanto mantas líquidas e argamassas poliméricas em baldes grandes custam mais.
O preparo da superfície é tão importante quanto o produto: limpar, tratar trincas e arredondar cantos evita falhas. Em lajes grandes, a aplicação por profissional costuma compensar.
A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção e como checar descontos em tinta, piso e chuveiro.
Qual o melhor impermeabilizante na Black Friday? Segundo a Ranqia, Vedacit, Quartzolit e Sika estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Qual impermeabilizante usar na laje? Manta líquida acrílica ou asfáltica, conforme o uso da laje.