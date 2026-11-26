A cortina tem quase 55 mil buscas mensais no Google e é uma das compras de decoração que mais pesam no orçamento de quem se muda. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada em cortinas e persianas: a Fácil Persianas.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cortina o ChatGPT recomenda?

A Fácil Persianas aparece em 75,2% das respostas, com liderança isolada. A Vertical Persianas vem em segundo, com 55,8%. Leroy Merlin (46,2%), Bella Janela (33%), Alanza Persianas, Promacal, Persianas Sob Medida e Evolux completam o top 10.

O site da Fácil Persianas é a fonte mais usada pelo ChatGPT nessa categoria, com 86,8% de participação, o que explica boa parte da liderança.

Quais descontos o ChatGPT cita para cortinas e persianas?

O argumento dominante é a oferta anunciada, e os percentuais aparecem com muita frequência:

Fácil Persianas: até 70% de desconto, citado em quase um quarto das respostas;

até 70% de desconto, citado em quase um quarto das respostas; Vertical Persianas: até 60% em peças prontas, até 20% em tecidos selecionados e parcelamento em até 6 vezes sem juros.

Cortina ou persiana: qual escolher?

Cortina de tecido: aconchegante e decorativa. Linho e voil deixam passar luz; tecidos blackout escurecem totalmente;

aconchegante e decorativa. Linho e voil deixam passar luz; tecidos blackout escurecem totalmente; Persiana rolô: prática e moderna, com opções translúcidas, tela solar e blackout. Boa para escritórios e quartos;

prática e moderna, com opções translúcidas, tela solar e blackout. Boa para escritórios e quartos; Persiana double vision: alterna faixas transparentes e opacas, permitindo controlar a luz;

alterna faixas transparentes e opacas, permitindo controlar a luz; Persiana horizontal de alumínio ou madeira: controla a entrada de luz pela inclinação das lâminas;

controla a entrada de luz pela inclinação das lâminas; Sob medida ou pronta: peças prontas são mais baratas e chegam rápido; sob medida se ajustam perfeitamente, mas custam mais e demoram.

O que medir antes de comprar?

Para instalação por fora do vão, some de 10 a 20 cm em cada lado e acima da janela. Para instalação dentro do vão, meça em três pontos e use a menor medida. Confira se o produto inclui trilho ou varão, suportes e acionamento (corrente, bastão ou motorizado).

A EXAME publicou um guia sobre fechaduras, portas e janelas na Black Friday. Antes de aproveitar o "até 70% off", compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Onde comprar cortina e persiana na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Fácil Persianas lidera as indicações do ChatGPT, com 75,2%.

Persiana blackout escurece totalmente? Quase totalmente. Para bloqueio completo, instale por fora do vão, com sobra nas laterais.