Forno com função “air fryer”, da Brastemp: fritura sem óleo associada à alta capacidade de um forno de embutir, otimizando espaço (Whirlpool/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h26.
O forno elétrico tem quase 52 mil buscas mensais no Google e ganha espaço em cozinhas pequenas e em casas sem gás encanado. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Fischer aparece em 80,5% das respostas. Philco (78,8%) e Electrolux (78%) estão em empate técnico com ela. A Electrolux é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,96). Brastemp (60,8%), Mueller (54,5%) e Britânia (52,2%) completam o grupo das seis marcas com mais de 50% de presença. Mondial, Consul e Dako também entram no top 10.
A Electrolux é associada à campanha oficial com "mais de 100 produtos" e descontos de até 60% em itens selecionados. Fischer e Philco são lembradas pelos modelos de bancada e de embutir, a Brastemp pelos modelos elétricos e a gás, e a Britânia como "destaque em preço baixo".
Nenhum varejista entra no ranking. A fonte mais citada pela IA é o site Achados Black Friday, com 54% de participação. O Inmetro aparece em 16,5% das respostas como referência de eficiência.
Para linha branca e eletroportáteis grandes, guias de varejo estimam desconto real entre 15% e 30%. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado. A EXAME também mostrou que o ChatGPT indica fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar.
Qual o melhor forno elétrico na Black Friday? Segundo a Ranqia, Fischer, Philco e Electrolux estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Forno elétrico gasta muita energia? Gasta mais que o forno a gás, mas modelos com bom isolamento e timer reduzem o consumo.