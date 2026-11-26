"Janela" é um termo amplo, com quase 52 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre janelas para casa na Black Friday 2026, a resposta tem uma líder isolada: a Sasazaki.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de janela o ChatGPT recomenda?

A Sasazaki aparece em 80% das respostas, com liderança isolada, e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,07). Ullian (67%), Esquadrisul (65%) e Brimak (54,2%) completam o grupo de fabricantes com mais de 50% de presença. Ramassol, Aluvid e Torres Cabral também aparecem no top 10.

O varejo de construção tem peso: Telhanorte (67,8%), Leroy Merlin (54,2%) e Ferreira Costa (45,8%) estão no ranking. A fonte mais citada pela IA é o portal gov.br, com 78% de participação.

O argumento mais forte da Sasazaki é a garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, citada em 21,8% das respostas. A Ullian aparece com garantia de um ano para acessórios.

Quanto custa uma janela na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Aluvid: R$ 99,90 e R$ 183,90;

R$ 99,90 e R$ 183,90; Esquadrisul: R$ 299,90;

R$ 299,90; Ramassol: R$ 335,94.

Os valores variam muito conforme tamanho, material e tipo de abertura. Janelas grandes de alumínio com vidro temperado e persiana integrada passam de R$ 1.000.

Como escolher uma janela?

Material: alumínio é leve, durável e exige pouca manutenção; aço é mais barato, mas pode enferrujar em regiões litorâneas; PVC oferece melhor isolamento térmico e acústico; madeira é bonita, mas pede manutenção;

alumínio é leve, durável e exige pouca manutenção; aço é mais barato, mas pode enferrujar em regiões litorâneas; PVC oferece melhor isolamento térmico e acústico; madeira é bonita, mas pede manutenção; Tipo de abertura: de correr economiza espaço; maxim-ar ventila mesmo com chuva; basculante é comum em banheiros; camarão e pivotante para vãos grandes;

de correr economiza espaço; maxim-ar ventila mesmo com chuva; basculante é comum em banheiros; camarão e pivotante para vãos grandes; Vidro: temperado ou laminado aumenta a segurança; vidro duplo melhora o isolamento acústico;

temperado ou laminado aumenta a segurança; vidro duplo melhora o isolamento acústico; Medidas: meça o vão em três pontos, na largura e na altura. Janelas prontas seguem medidas padrão; sob medida custam mais;

meça o vão em três pontos, na largura e na altura. Janelas prontas seguem medidas padrão; sob medida custam mais; Instalação: a vedação correta evita infiltrações. Considere contratar instalador.

A EXAME publicou um guia sobre fechaduras, portas e janelas: quais marcas comparar nesta Black Friday. Como esquadrias são volumosas, compare a retirada em loja e confira as regras de troca.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de janela na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Sasazaki lidera as indicações do ChatGPT, com 80%.

Janela de alumínio ou aço? Alumínio é mais durável e não enferruja; aço é mais barato.