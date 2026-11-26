A serra circular tem quase 37 mil buscas mensais no Google e é uma das ferramentas mais procuradas por marceneiros amadores e profissionais. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de serras elétricas entre Bosch e Makita.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de serra o ChatGPT recomenda?

A Bosch aparece em 94,8% das respostas, e a Makita, em 92,2%, em empate técnico. Vonder (85,8%), DeWalt (82,8%), WAP (65,8%), Black+Decker (58%) e Stanley (56,2%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença.

A Bosch é lembrada pelas linhas domésticas e profissionais e pela "qualidade e versatilidade". A WAP aparece como destaque em custo-benefício e com preços competitivos. A IA também menciona a Black Week da Cicampo, de 23 a 28 de novembro.

Lojas especializadas aparecem no ranking: Anhanguera Ferramentas (42,5%), Loja do Mecânico (39,2%) e Mercado Livre (35,2%). A fonte mais citada é o site Radar de Ferramentas, com 80,5% de participação.

Qual serra elétrica comprar?

Serra circular: cortes retos e rápidos em madeira, MDF e compensado. Discos de 7¼ polegadas são o padrão; a profundidade de corte define a espessura máxima;

cortes retos e rápidos em madeira, MDF e compensado. Discos de 7¼ polegadas são o padrão; a profundidade de corte define a espessura máxima; Serra tico-tico: cortes curvos e recortes em madeira, plástico e chapas finas de metal. Mais versátil e segura para iniciantes;

cortes curvos e recortes em madeira, plástico e chapas finas de metal. Mais versátil e segura para iniciantes; Serra mármore: para cortar pisos, azulejos, porcelanato e concreto, com disco diamantado;

para cortar pisos, azulejos, porcelanato e concreto, com disco diamantado; Serra de esquadria (meia-esquadria): cortes precisos em ângulo, para molduras, rodapés e marcenaria fina;

cortes precisos em ângulo, para molduras, rodapés e marcenaria fina; Serra sabre: para demolição e podas.

O que avaliar antes de comprar?

Potência entre 1.200 W e 1.800 W atende o uso doméstico em serras circulares. Verifique a regulagem de profundidade e de ângulo de corte, o freio do motor, a trava do eixo para troca de disco e a saída para aspirador. Modelos a bateria dão mobilidade, mas exigem baterias de maior capacidade para cortes longos.

Segurança é prioridade: use óculos, protetor auricular e luvas adequadas, e nunca remova a proteção do disco. A EXAME mostrou as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de comprar, veja como identificar um desconto falso.

Perguntas frequentes

Qual a melhor serra circular na Black Friday? Segundo a Ranqia, Bosch e Makita estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Serra circular ou tico-tico? A circular faz cortes retos e rápidos; a tico-tico, cortes curvos e recortes.