Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h38.
A serra circular tem quase 37 mil buscas mensais no Google e é uma das ferramentas mais procuradas por marceneiros amadores e profissionais. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de serras elétricas entre Bosch e Makita.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Bosch aparece em 94,8% das respostas, e a Makita, em 92,2%, em empate técnico. Vonder (85,8%), DeWalt (82,8%), WAP (65,8%), Black+Decker (58%) e Stanley (56,2%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença.
A Bosch é lembrada pelas linhas domésticas e profissionais e pela "qualidade e versatilidade". A WAP aparece como destaque em custo-benefício e com preços competitivos. A IA também menciona a Black Week da Cicampo, de 23 a 28 de novembro.
Lojas especializadas aparecem no ranking: Anhanguera Ferramentas (42,5%), Loja do Mecânico (39,2%) e Mercado Livre (35,2%). A fonte mais citada é o site Radar de Ferramentas, com 80,5% de participação.
Potência entre 1.200 W e 1.800 W atende o uso doméstico em serras circulares. Verifique a regulagem de profundidade e de ângulo de corte, o freio do motor, a trava do eixo para troca de disco e a saída para aspirador. Modelos a bateria dão mobilidade, mas exigem baterias de maior capacidade para cortes longos.
Segurança é prioridade: use óculos, protetor auricular e luvas adequadas, e nunca remova a proteção do disco. A EXAME mostrou as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de comprar, veja como identificar um desconto falso.
Qual a melhor serra circular na Black Friday? Segundo a Ranqia, Bosch e Makita estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Serra circular ou tico-tico? A circular faz cortes retos e rápidos; a tico-tico, cortes curvos e recortes.