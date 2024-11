Samsung Galaxy S23 ou Samsung Galaxy A15: qual vale mais a pena na Black Friday?

O Samsung Galaxy S23 e o Galaxy A15 atendem a diferentes públicos, com o primeiro focando em especificações premium e o segundo oferecendo um excelente custo-benefício. Em 2024, esses dois aparelhos representam opções atrativas para quem busca desempenho, design ou economia.

Tela

A tela do Galaxy S23 é um dos seus maiores destaques, trazendo a tecnologia Dynamic AMOLED 2X, com 6,1 polegadas, resolução FHD+ (1080 x 2340) e suporte a HDR10+. Com uma taxa de atualização de 120Hz, a experiência visual é fluida e vibrante, ideal para vídeos e jogos.

Já o Galaxy A15 apresenta uma tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, com a mesma resolução FHD+ e taxa de atualização de 90Hz. Apesar de ser maior, a tecnologia é um pouco menos avançada em comparação à tela do S23.

Câmeras

O Galaxy S23 conta com uma câmera traseira tripla: sensor principal de 50 MP, câmera telefoto de 10 MP e uma ultrawide de 12 MP. A estabilização óptica (OIS) e a câmera frontal de 12 MP, que grava em 4K a 60fps, garantem qualidade superior para fotos e vídeos.

O Galaxy A15 também possui uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 50 MP, ultrawide de 5 MP e macro de 2 MP. A câmera frontal de 13 MP oferece boa resolução para selfies, mas suas capacidades são mais básicas quando comparadas ao S23.

Desempenho

O Galaxy S23 é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Ele oferece desempenho de ponta para multitarefas, jogos e aplicativos exigentes.

Já o Galaxy A15 traz o MediaTek Helio G99, também com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, expansível via microSD. Esse processador é eficiente para o uso diário, mas menos potente que o Snapdragon do S23.

Bateria

A bateria do Galaxy S23 possui capacidade de 3900 mAh, com suporte para carregamento rápido de 25W, garantindo boa autonomia para um dia de uso.

O Galaxy A15, por sua vez, vem com uma bateria maior, de 5000 mAh, que oferece mais tempo longe da tomada. Ele também suporta carregamento rápido, tornando-o ideal para quem prioriza longa duração.

Ficha técnica do Galaxy A15

Processador: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 Memória: 8GB RAM + 256GB armazenamento

8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões: 160,1 mm x 76,8 mm x 8,4 mm, 200 g

160,1 mm x 76,8 mm x 8,4 mm, 200 g Tela: Super AMOLED, 6,5", FHD+ (2340 x 1080), 90Hz

Super AMOLED, 6,5", FHD+ (2340 x 1080), 90Hz Câmera Traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro)

50 MP (f/1.8, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal: 13 MP (f/2.0)

13 MP (f/2.0) Bateria: LiPo 5000 mAh

LiPo 5000 mAh Sistema Operacional: Android 14, One UI 6

Android 14, One UI 6 Conectividade: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS

4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, GPS Segurança: Sensor de impressão digital lateral

Sensor de impressão digital lateral Áudio: Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

Ficha técnica do Galaxy S23

Processador: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 Memória: 8GB RAM + 256GB armazenamento

8GB RAM + 256GB armazenamento Dimensões: 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g

146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm, 168 g Tela: Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz

Dynamic AMOLED 2X, 6,1", FHD+ (1080 x 2340), 120Hz Câmera Traseira: 50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide)

50 MP (f/1.8, wide) + 10 MP (f/2.4, telefoto) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) Câmera Frontal: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Bateria: Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W

Li-Ion 3900 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional: Android 13, One UI 5.1

Android 13, One UI 5.1 Conectividade: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 3.2 Resistência: IP68 (resistente à poeira e à água)

IP68 (resistente à poeira e à água) Segurança: Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial

Sensor de impressão digital (sob a tela, ultrassônico), reconhecimento facial Áudio: Alto-falantes estéreo

Alto-falantes estéreo Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, barômetro

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.