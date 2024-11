Redmi Note 13 ou POCO X6 Pro: qual vale mais a pena na Black Friday?

Ao analisar o Redmi Note 13 e o POCO X6 Pro, ambos da Xiaomi, percebe-se que cada modelo atende a diferentes necessidades. O Redmi Note 13 aposta no equilíbrio entre custo-benefício e desempenho sólido, enquanto o POCO X6 Pro entrega especificações mais robustas e performance avançada. A seguir, exploramos os principais aspectos desses dispositivos para ajudá-lo a escolher o ideal para 2024.

Tela

Os dois smartphones possuem telas AMOLED de 6,67 polegadas, mas o POCO X6 Pro oferece uma resolução superior de 2712 x 1220 pixels, enquanto o Redmi Note 13 tem resolução FHD+ (2400 x 1080 pixels). O POCO X6 Pro também se destaca com suporte a HDR10+, brilho máximo de 1800 nits e ampla gama de cores DCI-P3, proporcionando uma experiência visual mais rica. Ambos possuem taxa de atualização de 120Hz, garantindo fluidez em vídeos e jogos.

Câmeras

O Redmi Note 13 vem com uma câmera principal de 108 MP, acompanhada por uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP, garantindo fotos detalhadas e versatilidade em diferentes condições de iluminação. O POCO X6 Pro, por sua vez, possui um sensor principal de 64 MP e o mesmo conjunto ultrawide e macro. Apesar da resolução menor, o POCO X6 Pro oferece gravação em 4K a 30fps, enquanto o Redmi Note 13 é mais focado em capturas fotográficas de alta resolução.

Bateria

Ambos os modelos possuem baterias de 5000 mAh, suficientes para um dia inteiro de uso. No entanto, o POCO X6 Pro oferece carregamento rápido de 67W, permitindo recargas mais rápidas em comparação aos 33W do Redmi Note 13, o que é uma vantagem importante para usuários que precisam de praticidade.

Performance

O POCO X6 Pro é equipado com o processador Dimensity 8300-Ultra, oferecendo maior potência e eficiência, especialmente para tarefas que exigem maior processamento gráfico, como jogos e aplicativos pesados. Ele também vem com até 12GB de RAM e 512GB de armazenamento interno. Já o Redmi Note 13 utiliza o Snapdragon 685, com até 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, proporcionando um desempenho sólido, mas inferior ao POCO X6 Pro em termos de processamento e capacidade de armazenamento.

Ficha técnica do Redmi Note 13

Processador: Snapdragon 685

Snapdragon 685 Memória: 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g

162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g Tela: AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz

AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Câmera Traseira: 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional: MIUI 14

MIUI 14 Conectividade: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Resistência: IP54 (resistente a respingos)

IP54 (resistente a respingos) Segurança: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio

Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio Conteúdo da Embalagem: Redmi Note 13, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Ficha técnica do POCO X6 Pro

Processador: Dimensity 8300-Ultra

Dimensity 8300-Ultra Memória: 8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento

8GB/12GB RAM + 256GB/512GB armazenamento Dimensões: 160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g

160,45 mm x 74,34 mm x 8,25 mm (plástico)/8,35 mm (couro vegano), 186 g/190 g Tela: AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz

AMOLED 6,67", 2712 x 1220, 120Hz Câmera Traseira: 64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

64 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 5000 mAh, carregamento rápido de 67W

5000 mAh, carregamento rápido de 67W Sistema Operacional: HyperOS

HyperOS Conectividade: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Resistência: IP54 (resistente a respingos)

IP54 (resistente a respingos) Segurança: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução

Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, certificação de áudio de alta resolução Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X

Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio, motor linear de eixo X Conteúdo da Embalagem: POCO X6 Pro, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Com informações de Xiaomi.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.