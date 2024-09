Samsung Galaxy M54 ou Xiaomi Redmi Note 12S: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Samsung Galaxy M54 e o Xiaomi Redmi Note 12S, ambos lançados em 2023, cada um se destaca em diferentes aspectos, tornando a escolha dependente das necessidades do usuário. Abaixo estão os principais pontos de cada modelo:

Tela

O Samsung Galaxy M54 apresenta uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 120Hz. Essa combinação proporciona uma experiência visual suave e cores vibrantes, ideal para quem consome muito conteúdo multimídia ou joga no smartphone.

O Xiaomi Redmi Note 12S possui uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2400) e taxa de atualização de 90Hz. Embora a tela seja de alta qualidade, a taxa de atualização é menor em comparação com o Galaxy M54, o que pode fazer diferença em tarefas que exigem maior fluidez.

Câmeras

O Galaxy M54 se destaca pela configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 108 MP, uma lente ultra-wide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. Sua câmera frontal de 32 MP oferece alta qualidade para selfies e gravações em 4K. A presença de estabilização óptica na câmera principal é um grande diferencial, especialmente para fotos em movimento ou em ambientes com pouca luz.

O Redmi Note 12S também tem uma câmera traseira tripla, com 108 MP na principal, 8 MP na ultra-wide e 2 MP na macro. Sua câmera frontal de 16 MP é eficiente para selfies, mas não oferece a mesma qualidade de gravação que o Galaxy M54. Além disso, grava vídeos em resolução Full HD.

Performance

O Galaxy M54 é equipado com o processador Exynos 1380, que é um chip de alto desempenho, ideal para jogos e multitarefas exigentes. Com 8GB de RAM, oferece fluidez em diversos aplicativos e suporta tarefas mais pesadas.

O Redmi Note 12S traz o MediaTek Helio G96, um processador mais modesto, mas adequado para uso diário e jogos casuais. Ele vem com opções de 6GB ou 8GB de RAM, o que proporciona um desempenho consistente, mas inferior ao do Galaxy M54 em situações mais exigentes.

Bateria

O Galaxy M54 vem com uma bateria de 6000 mAh, oferecendo uma das maiores autonomias da categoria. Isso garante mais de um dia de uso intenso, além de suporte a carregamento rápido de 25W, que deve ser adquirido separadamente.

O Redmi Note 12S possui uma bateria de 5000 mAh, que ainda oferece uma boa autonomia para um dia de uso normal. O suporte a carregamento rápido de 33W é um diferencial, permitindo uma recarga mais rápida que o Galaxy M54.

Conectividade e Recursos

O Galaxy M54 oferece suporte a 5G, Wi-Fi 6, além de opções de armazenamento de 128GB e 256GB com suporte para expansão via microSD. Ele é indicado para quem precisa de conectividade rápida e espaço de armazenamento adicional.

O Redmi Note 12S, embora também suporte 5G e tenha boas opções de armazenamento (128GB e 256GB), vem com Wi-Fi 5, uma tecnologia um pouco mais antiga. No entanto, ele é uma boa opção para quem busca um dispositivo com bom custo-benefício e especificações equilibradas.

O Samsung Galaxy M54 é indicado para quem busca um smartphone com foco em performance avançada, câmera de alta resolução com estabilização óptica e longa duração de bateria. Ele é ideal para usuários que precisam de um dispositivo que suporte tarefas pesadas, como jogos e multitarefas, além de conectividade 5G e Wi-Fi 6.

O Xiaomi Redmi Note 12S é uma ótima opção para quem busca um aparelho de custo-benefício com boas especificações, como uma câmera potente de 108 MP, carregamento rápido de 33W e tela AMOLED. Ele é ideal para usuários que não necessitam de tanto poder de processamento, mas ainda querem uma experiência satisfatória em fotografia e duração de bateria.

Ficha técnica do Galaxy M54

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Cores: azul e prata

Resolução da tela: Full HD+

Painel da tela: Super AMOLED Plus

Câmera traseira tripla: 108 MP (principal) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android, com atualizações

Processador: Samsung Exynos 1380

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

Internet: 5G

Cartão de memória: sim

Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Ficha técnica do Xiaomi Redmi Note 12S

Display : 6,43 polegadas

: 6,43 polegadas Resolução : 2400x1080 pixels

: 2400x1080 pixels Tela: AMOLED com suporte a 90Hz

AMOLED com suporte a 90Hz Tecnologia de tela : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Processador : MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96, 8 núcleos, GPU Mali-G57 MC2 Memória RAM : 6 GB ou 8 GB

: 6 GB ou 8 GB Armazenamento : 128 GB ou 256 GB

: 128 GB ou 256 GB Sistema operacional : Android com MIUI 14 (com atualização)

: Android com MIUI 14 (com atualização) Bateria : 5000 mAh

: 5000 mAh Conectividade : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC

: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Câmera tripla : principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4)

: principal de 108 MP (F1.9), ultra-wide de 8 MP (2.2), macro com 2 MP (F2.4) Câmera frontal : 16MP (F.24)

: 16MP (F.24) Gravação de vídeo: Full HD

Quanto custa um Xiaomi Redmi Note 12S?