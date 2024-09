Redmi 13C ou Xiaomi Poco F6 Pro: qual comprar em 2024?

Ao comparar o Xiaomi Poco F6 Pro com o Redmi 13C em 2024, temos dois smartphones com propostas bem distintas, que atendem a diferentes públicos e necessidades. O Poco F6 Pro oferece especificações de alto desempenho para usuários que procuram um dispositivo premium, enquanto o Redmi 13C é focado em custo-benefício, atendendo usuários que buscam um smartphone acessível com recursos equilibrados.

Tela

O Poco F6 Pro tem uma tela WQHD+ Flow AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 3200 x 1440 pixels e taxa de atualização de 120Hz. Essa combinação oferece uma experiência visual imersiva e de altíssima qualidade, ideal para assistir vídeos e jogar em alta definição.

O Redmi 13C possui uma tela Dot Drop de 6,74 polegadas, mas com resolução HD+ (1600 x 720) e taxa de atualização de até 90Hz, o que é suficiente para tarefas diárias e uso comum, mas não proporciona a mesma qualidade visual que o Poco F6 Pro.

Câmeras

O Poco F6 Pro se destaca com uma configuração de câmera traseira tripla com 50 MP na principal, equipada com estabilização óptica (OIS), além de uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma macro de 2 MP. A câmera grava em até 8K e é ideal para usuários que valorizam fotografia e vídeo de alta qualidade.

O Redmi 13C tem uma câmera traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP e uma macro de 2 MP. Sua câmera é mais simples, mas ainda assim atende bem para fotos cotidianas. Para quem não busca desempenho avançado em fotografia, ela é suficiente.

Performance

O Poco F6 Pro é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, um dos mais potentes do mercado, garantindo alto desempenho para jogos e multitarefas. Ele também conta com opções de até 16GB de RAM e armazenamento interno de até 1TB, tornando-o ideal para quem precisa de muito poder de processamento.

O Redmi 13C vem com o processador MediaTek Helio G85, que é adequado para uso básico e moderado, como navegação na internet, redes sociais e jogos casuais. Ele também oferece até 8GB de RAM e armazenamento expansível, mas não é projetado para tarefas muito exigentes.

Bateria

O Poco F6 Pro possui uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 120W, que permite uma recarga completa em poucos minutos, garantindo praticidade para quem usa o dispositivo de forma intensa durante o dia.

O Redmi 13C também conta com uma bateria de 5000 mAh, mas o carregamento rápido é de apenas 18W, o que significa que leva mais tempo para carregar completamente. No entanto, ainda oferece uma boa autonomia para o uso diário.

Conectividade e Recursos

O Poco F6 Pro oferece suporte a 5G, Wi-Fi 7, e uma experiência premium com alto-falantes estéreo e certificação Dolby Atmos, além de um sensor de impressão digital na tela e desbloqueio facial com IA. Ele é ideal para usuários que querem a última tecnologia em conectividade e multimídia.

O Redmi 13C tem conectividade 4G, Wi-Fi 5, e conta com um sensor de impressão digital lateral. Ele não oferece os mesmos recursos avançados de áudio e conectividade do Poco F6 Pro, mas ainda assim atende às necessidades básicas.

O Xiaomi Poco F6 Pro é uma escolha ideal para quem busca desempenho premium, com poder de processamento de última geração, uma tela de alta qualidade, e recursos avançados de câmera. Ele é indicado para usuários que querem um dispositivo robusto para jogos, fotografia e uso intensivo de multimídia.

O Redmi 13C é uma ótima opção de custo-benefício, ideal para usuários que precisam de um smartphone acessível com boas especificações para tarefas cotidianas, como navegação na internet, redes sociais e uso de aplicativos comuns. É uma escolha prática para quem busca economizar sem abrir mão de um dispositivo funcional.

Ficha técnica do Redmi 13C

Processador : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 Memória : 4GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

: 4GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões : 168 mm x 78 mm x 8,09 mm, 192 g

: 168 mm x 78 mm x 8,09 mm, 192 g Tela : Dot Drop 6,74", HD+ (1600 x 720), até 90Hz

: Dot Drop 6,74", HD+ (1600 x 720), até 90Hz Câmera Traseira : 50 MP (principal) + 2 MP (macro)

: 50 MP (principal) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 8 MP

: 8 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 18W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 18W Sistema Operacional : MIUI 14 baseado no Android 13

: MIUI 14 baseado no Android 13 Conectividade : 4G, Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.3

: 4G, Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.3 Segurança : Sensor de impressão digital lateral, desbloqueio por reconhecimento facial com IA

: Sensor de impressão digital lateral, desbloqueio por reconhecimento facial com IA Áudio : Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica Conteúdo da Embalagem: Redmi 13C, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Ficha técnica do Poco F6 Pro

Processador:

Snapdragon 8 Gen 2

CPU: Octa-core (1x Cortex-X3@3.19GHz, 2x Cortex-A715@2.8GHz, 2x Cortex-A710@2.8GHz, 3x Cortex-A510@2.0GHz)

GPU: Adreno

Memória e Armazenamento:

12GB/16GB RAM + 256GB/512GB/1TB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 160,86 mm

Largura: 74,95 mm

Espessura: 8,21 mm

Peso: 209 g

Tela:

WQHD+ Flow AMOLED, 6,67"

Resolução de 3200 x 1440 pixels, 526 ppi

Brilho: até 4000 nits (pico)

Taxa de atualização: até 120Hz

Proteção: Corning Gorilla Glass Victus

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.6, OIS, sensor Light Fusion 800, Super Pixel 2.0μm (4-em-1)

Ultra-angular: 8 MP, f/2.2, FOV 119°

Macro: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

16 MP, f/2.4

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 120W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital na tela

Desbloqueio facial com IA

Conectividade:

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC

Áudio:

Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Sistema Operacional:

Xiaomi HyperOS

Para mais detalhes, acesse a ficha técnica completa.