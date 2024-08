Samsung Galaxy A55 ou Redmi Note 13: qual vale mais a pena em 2024?

Escolher entre o Samsung Galaxy A55 e o Redmi Note 13 em 2024 pode ser desafiador, especialmente considerando que ambos os dispositivos oferecem especificações avançadas e designs modernos. O Galaxy A55 se destaca pelo processador Exynos 1480, uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas e resistência à água, tornando-o uma excelente escolha para quem busca desempenho e durabilidade. Por outro lado, o Redmi Note 13 oferece uma combinação atraente de preço e performance, com o processador Snapdragon 685 e uma câmera traseira de 108 MP, ideal para quem busca um bom custo-benefício.

Neste artigo, compararemos esses dois smartphones em termos de tela, câmeras, bateria e memória RAM, para ajudar você a decidir qual modelo é a melhor escolha em 2024.

Tela

O Galaxy A55 vem com uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas, com resolução FHD+ (1080 x 2340 pixels) e taxa de atualização de 120Hz. Esta tela oferece uma experiência visual imersiva, com cores vibrantes e suporte a HDR10+, ideal para consumo de mídia e jogos. Em comparação, o Redmi Note 13 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, também com resolução FHD+ e taxa de atualização de 120Hz. Embora ambas as telas ofereçam excelente qualidade de imagem, a diferença de tamanho e a presença de HDR10+ no Galaxy A55 podem proporcionar uma experiência visual ligeiramente superior.

Câmeras

O Galaxy A55 é equipado com uma configuração de câmera traseira tripla, incluindo um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultrawide de 12 MP e uma câmera macro de 5 MP. Essa combinação oferece versatilidade para capturar diferentes tipos de fotos com alta qualidade. Por outro lado, o Redmi Note 13 se destaca com sua câmera principal de 108 MP, acompanhada por uma câmera ultrawide de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. A alta resolução da câmera principal do Redmi Note 13 oferece detalhes excepcionais, tornando-o uma excelente escolha para entusiastas de fotografia.

Bateria

Tanto o Galaxy A55 quanto o Redmi Note 13 possuem uma bateria de 5000 mAh, garantindo longa duração para um dia inteiro de uso. No entanto, o Redmi Note 13 suporta carregamento rápido de 33W, um pouco mais rápido que o carregamento de 25W do Galaxy A55. Essa diferença pode ser um ponto decisivo para quem prioriza tempos de recarga mais rápidos.

Memória RAM

O Galaxy A55 está disponível com 8GB de RAM, oferecendo versões de armazenamento interno de 128GB ou 256GB, expansível via microSD. Já o Redmi Note 13 oferece opções de 6GB ou 8GB de RAM, com até 256GB de armazenamento, também expansível via microSD. Ambos os dispositivos proporcionam um desempenho fluido para multitarefas e aplicativos exigentes, mas o Galaxy A55 oferece uma configuração de memória um pouco mais robusta para aqueles que precisam de mais espaço e performance.

Ficha técnica do Galaxy A55

Processador : Exynos 1480 (4 nm)

: Exynos 1480 (4 nm) Memória : 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB

: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB Dimensões : 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g

: 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g Tela : Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels

: Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 32 MP (f/2.2, wide)

: 32 MP (f/2.2, wide) Bateria : Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

: Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 Resistência : IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min)

: IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min) Segurança : Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm

: Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de impressão digital (sob a tela), sensor de proximidade virtual

Com informações de Samsung.

Ficha técnica do Redmi Note 13

Processador : Snapdragon 685

: Snapdragon 685 Memória : 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

: 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões : 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g

: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g Tela : AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz

: AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Câmera Traseira : 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

: 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional : MIUI 14

: MIUI 14 Conectividade : 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Resistência : IP54 (resistente a respingos)

: IP54 (resistente a respingos) Segurança : Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio Conteúdo da Embalagem: Redmi Note 13, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Com informações de Xiaomi.