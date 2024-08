Samsung Galaxy A05s ou Galaxy A54: qual vale mais a pena em 2024?

Escolher entre o Samsung Galaxy A05s e o Samsung Galaxy A54 em 2024 depende das necessidades e prioridades do usuário. O Galaxy A05s oferece especificações equilibradas, como uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas e o processador Snapdragon 680 4G, ideal para quem busca um dispositivo acessível e funcional. Por outro lado, o Galaxy A54 se destaca com uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, o processador Exynos 1380 e câmeras mais avançadas, sendo uma escolha atraente para quem procura um desempenho superior.

Neste artigo, compararemos esses dois smartphones nos principais aspectos, como tela, câmeras, bateria e memória RAM, para ajudar você a decidir qual é a melhor opção em 2024.

Tela

O Galaxy A05s vem com uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas, com resolução FHD+ de 1080 x 2400 pixels e taxa de atualização de 90Hz. Essa tela oferece uma boa experiência visual, com cores nítidas e detalhes adequados para o dia a dia. Já o Galaxy A54 possui uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas, também com resolução FHD+, mas com uma taxa de atualização superior de 120Hz. A tela Super AMOLED do Galaxy A54 proporciona cores mais vibrantes e uma experiência de visualização mais fluida, sendo ideal para vídeos, jogos e navegação na internet.

Câmeras

O Galaxy A05s está equipado com uma câmera traseira tripla, composta por um sensor principal de 50 MP, uma câmera macro de 2 MP e uma câmera de profundidade de 2 MP. Essa configuração é adequada para capturas básicas e fotos em condições normais de luz. Por outro lado, o Galaxy A54 oferece uma configuração de câmera traseira mais avançada, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultra-angular de 12 MP e uma câmera macro de 5 MP. Além disso, a câmera frontal de 32 MP do Galaxy A54 é significativamente superior à de 13 MP do Galaxy A05s, proporcionando selfies mais nítidas e detalhadas.

Bateria

Ambos os modelos, o Galaxy A05s e o Galaxy A54, vêm equipados com uma bateria de 5000 mAh, garantindo uma boa autonomia para um dia inteiro de uso. Ambos suportam carregamento rápido de 25W, permitindo que os dispositivos sejam recarregados rapidamente. Não há grandes diferenças nesse aspecto, já que ambos oferecem uma boa duração de bateria e tempos de recarga eficientes.

Memória RAM

O Galaxy A05s está disponível em versões com 4GB ou 6GB de RAM, combinado com até 128GB de armazenamento interno, que pode ser expandido via microSD até 1TB. Já o Galaxy A54 oferece opções de 6GB ou 8GB de RAM, com até 256GB de armazenamento interno, também expansível via microSD até 1TB. O Galaxy A54, com suas opções de RAM e armazenamento superiores, proporciona um desempenho mais robusto e maior flexibilidade para usuários que necessitam de mais espaço e fluidez em multitarefas.

Ficha técnica do Galaxy A05s

Processador:

Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm)

CPU: Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver)

GPU: Adreno 610

Memória e Armazenamento:

4GB/6GB RAM + 64GB/128GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 168 mm

Largura: 77.8 mm

Espessura: 8.8 mm

Peso: 194 g

Tela:

PLS LCD, 6,7"

Resolução de 1080 x 2400 pixels, 393 ppi

Taxa de atualização: 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.8, AF

Macro: 2 MP, f/2.4

Profundidade: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

13 MP, f/2.0

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 25W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital lateral

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (varia por região)

Áudio:

Alto-falantes, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Sistema Operacional:

Android 13

Ficha técnica do Galaxy A54

Processador:

Exynos 1380

Memória e Armazenamento:

6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 158,9 mm

Largura: 76,2 mm

Espessura: 8,2 mm

Peso: 202 g

Tela:

Super AMOLED, 6,4"

Resolução FHD+ (1080 x 2340 pixels)

Taxa de atualização de 120Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (f/1.8)

Ultra-angular: 12 MP (f/2.2)

Macro: 5 MP (f/2.4)

Câmera Frontal:

32 MP (f/2.2)

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 25W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital sob a tela, resistência à água IP67