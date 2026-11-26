(Grassetto/Thinkstock)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h38.
O roteador tem mais de 37 mil buscas mensais no Google, e a procura cresce com casas cada vez mais conectadas. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de roteadores e sistemas Wi-Fi mesh entre quatro marcas.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A TP-Link aparece em 84,8% das respostas e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,50). Intelbras (83,5%), Huawei (81,8%) e Mercusys (81,2%) estão em empate técnico com ela. ASUS (71,2%) e Xiaomi (54%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. A linha Archer, da TP-Link, aparece citada separadamente.
A TP-Link é descrita como "minha primeira marca para pesquisar", com "maior variedade de ofertas" e "melhor equilíbrio geral". A Intelbras é destaque em custo-benefício, a Mercusys é a alternativa econômica e a ASUS é lembrada pelos recursos avançados de gerenciamento.
Mercado Livre (38,2%), Amazon (27,5%) e KaBuM! (23%) são os varejistas do ranking. A fonte mais citada pela IA é a Shopee, com 75,5% de participação.
Antes de trocar o roteador, confira se o da operadora não é o gargalo e se ele pode funcionar em modo bridge. Para quem está montando uma casa inteligente, um bom Wi-Fi é a base. Antes de pagar, compare com o histórico de preços.
Qual o melhor roteador na Black Friday? Segundo a Ranqia, TP-Link, Intelbras, Huawei e Mercusys estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Wi-Fi mesh vale a pena? Sim, para casas grandes ou com vários andares, onde um roteador único não cobre bem.