O roteador tem mais de 37 mil buscas mensais no Google, e a procura cresce com casas cada vez mais conectadas. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de roteadores e sistemas Wi-Fi mesh entre quatro marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de roteador o ChatGPT recomenda?

A TP-Link aparece em 84,8% das respostas e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,50). Intelbras (83,5%), Huawei (81,8%) e Mercusys (81,2%) estão em empate técnico com ela. ASUS (71,2%) e Xiaomi (54%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. A linha Archer, da TP-Link, aparece citada separadamente.

A TP-Link é descrita como "minha primeira marca para pesquisar", com "maior variedade de ofertas" e "melhor equilíbrio geral". A Intelbras é destaque em custo-benefício, a Mercusys é a alternativa econômica e a ASUS é lembrada pelos recursos avançados de gerenciamento.

Mercado Livre (38,2%), Amazon (27,5%) e KaBuM! (23%) são os varejistas do ranking. A fonte mais citada pela IA é a Shopee, com 75,5% de participação.

Roteador comum ou Wi-Fi mesh?

Roteador único: suficiente para apartamentos e casas pequenas, com o aparelho bem posicionado;

suficiente para apartamentos e casas pequenas, com o aparelho bem posicionado; Wi-Fi mesh: dois ou mais pontos que formam uma única rede, sem perda de conexão ao circular pela casa. Ideal para casas grandes, com paredes grossas ou vários andares;

dois ou mais pontos que formam uma única rede, sem perda de conexão ao circular pela casa. Ideal para casas grandes, com paredes grossas ou vários andares; Repetidor: a opção mais barata para áreas sem sinal, mas costuma reduzir a velocidade e criar redes separadas.

O que avaliar antes de comprar?

Padrão Wi-Fi: Wi-Fi 6 é o mínimo recomendado hoje; Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 fazem sentido para planos acima de 500 Mbps e muitos dispositivos;

Wi-Fi 6 é o mínimo recomendado hoje; Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7 fazem sentido para planos acima de 500 Mbps e muitos dispositivos; Portas gigabit: essenciais para não limitar a velocidade de planos de fibra acima de 100 Mbps;

essenciais para não limitar a velocidade de planos de fibra acima de 100 Mbps; Número de dispositivos: casas com câmeras, assistentes de voz e TVs conectadas precisam de roteadores com mais capacidade;

casas com câmeras, assistentes de voz e TVs conectadas precisam de roteadores com mais capacidade; Aplicativo de gerenciamento: facilita configurar controle parental, rede de convidados e atualizações.

Antes de trocar o roteador, confira se o da operadora não é o gargalo e se ele pode funcionar em modo bridge. Para quem está montando uma casa inteligente, um bom Wi-Fi é a base. Antes de pagar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual o melhor roteador na Black Friday? Segundo a Ranqia, TP-Link, Intelbras, Huawei e Mercusys estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Wi-Fi mesh vale a pena? Sim, para casas grandes ou com vários andares, onde um roteador único não cobre bem.