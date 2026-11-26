A toalha de banho tem quase 39 mil buscas mensais no Google e costuma entrar no carrinho de quem renova o enxoval ou monta casa nova. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre duas tradicionais marcas de Santa Catarina: Buddemeyer e Karsten.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de toalha o ChatGPT recomenda?

A Buddemeyer aparece em 76,5% das respostas, e a Karsten, em 71,5%, em empate técnico. A Teka vem em terceiro, com 56,2%. Döhler (48%), Trussardi (40%), Altenburg (29,2%), Artex (26,5%) e Camesa (21%) completam a lista de marcas.

A Buddemeyer é descrita como "minha primeira marca para pesquisar" e lembrada por toalhas e roupões. A Karsten é associada a custo-benefício. Mercado Livre (29%) e Amazon (12,5%) são os varejistas do ranking, e a página de listagens do Mercado Livre é a fonte mais citada, com 70,3% de participação.

Como escolher uma toalha de banho?

Gramatura: indica o peso do tecido por metro quadrado. De 400 a 500 g/m² oferece bom equilíbrio entre maciez, absorção e secagem; acima de 600 g/m², as toalhas são mais encorpadas, mas demoram mais a secar;

indica o peso do tecido por metro quadrado. De 400 a 500 g/m² oferece bom equilíbrio entre maciez, absorção e secagem; acima de 600 g/m², as toalhas são mais encorpadas, mas demoram mais a secar; Fio: algodão penteado é mais macio e solta menos fiapos; fio egípcio e pima são mais longos, macios e duráveis; microfibra seca rápido e é boa para viagem e academia;

algodão penteado é mais macio e solta menos fiapos; fio egípcio e pima são mais longos, macios e duráveis; microfibra seca rápido e é boa para viagem e academia; Tamanho: toalhas de banho comuns têm cerca de 70 x 135 cm; os toalhões e as toalhas gigantes passam de 80 x 150 cm;

toalhas de banho comuns têm cerca de 70 x 135 cm; os toalhões e as toalhas gigantes passam de 80 x 150 cm; Jogos: kits com toalhas de banho e de rosto costumam sair mais baratos e garantem padronização.

Lave as toalhas novas antes do primeiro uso e evite amaciante em excesso, que reduz a absorção.

Vale comprar toalhas na Black Friday?

Cama, mesa e banho costumam ter boas promoções no período, especialmente em kits. Compare preço por peça e gramatura entre as ofertas: duas toalhas de mesmo tamanho podem ter qualidade muito diferente.

A Buddemeyer também aparece entre as marcas mais citadas pelo ChatGPT em travesseiros. Para quem vai parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito na Black Friday. Antes de pagar, veja como identificar preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de toalha de banho na Black Friday? Segundo a Ranqia, Buddemeyer e Karsten estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual gramatura de toalha é melhor? De 400 a 500 g/m² equilibra maciez, absorção e secagem.