O pote hermético tem quase 40 mil buscas mensais no Google e é item recorrente de quem organiza a cozinha ou prepara marmitas. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Tramontina e Sanremo.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de pote hermético o ChatGPT recomenda?

A Tramontina aparece em 79,5% das respostas, e a Sanremo, em 74%, em empate técnico. A Sanremo costuma ser citada antes. Electrolux (65,5%) e Plasútil (50,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Tupperware (41,5%), Marinex (35%), Oikos (31,5%) e OU (22,5%) também aparecem no top 10.

O argumento dominante é a oferta. A Tramontina é associada a "descontos anunciados de até 70% em produtos selecionados" e à campanha oficial confirmada. A Electrolux aparece com "boa relação custo-benefício", kits com várias unidades e capacidades e preço citado de R$ 72,90.

O site da Tramontina está entre as fontes mais lidas pelo ChatGPT. A mais citada é o portal gov.br, com 95% de participação. Mercado Livre (46,8%) e Amazon (29%) são os varejistas do ranking.

Plástico, vidro ou inox: qual pote escolher?

Plástico: leve, barato e resistente a quedas. Prefira os livres de BPA. Pode manchar e reter cheiro com molhos;

leve, barato e resistente a quedas. Prefira os livres de BPA. Pode manchar e reter cheiro com molhos; Vidro (borossilicato): não mancha nem retém odores, vai ao micro-ondas, ao forno (sem a tampa) e ao freezer. Mais pesado e frágil;

não mancha nem retém odores, vai ao micro-ondas, ao forno (sem a tampa) e ao freezer. Mais pesado e frágil; Inox: durável e leve, bom para marmitas, mas não vai ao micro-ondas;

durável e leve, bom para marmitas, mas não vai ao micro-ondas; Silicone dobrável: economiza espaço no armário.

O que avaliar antes de comprar?

Vedação: tampas com trava nas quatro laterais e anel de silicone são as mais herméticas, importantes para transportar líquidos e conservar grãos;

tampas com trava nas quatro laterais e anel de silicone são as mais herméticas, importantes para transportar líquidos e conservar grãos; Uso no micro-ondas, freezer e lava-louças: confira os símbolos na embalagem;

confira os símbolos na embalagem; Formato: potes retangulares e empilháveis aproveitam melhor o espaço da geladeira e do armário;

potes retangulares e empilháveis aproveitam melhor o espaço da geladeira e do armário; Kits: saem mais baratos por unidade. Prefira kits com tamanhos variados e tampas intercambiáveis.

A Tramontina é uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT. Por ser item de ticket baixo, compre junto com outros utensílios para atingir o frete grátis. Antes de aproveitar o "até 70% off", veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de pote hermético na Black Friday? Segundo a Ranqia, Tramontina e Sanremo estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Pote de vidro ou plástico? O vidro não mancha nem retém cheiro e vai ao micro-ondas; o plástico é mais leve e barato.