O cimento tem quase 40 mil buscas mensais no Google e é o item mais básico de qualquer obra. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Votoran e Cauê.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cimento o ChatGPT recomenda?

A Votoran, da Votorantim Cimentos, aparece em 81,2% das respostas e costuma ser a primeira ou segunda citada (posição média de 1,84). A Cauê, com 78,8%, está em empate técnico com ela. CSN Cimentos (72%), Votorantim Cimentos (45,5%, citada separadamente) e Mizu (42%) completam a lista de fabricantes. A CSN Cimentos é lembrada pelas opções CP II e CP III.

O varejo tem peso: 333Obra (67,8%), Sodimac (55%), Telhanorte (50,7%) e Nacional (33%) estão no ranking. O site da 333Obra é a fonte mais citada pela IA, com 76,2% de participação.

Quanto custa o cimento na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores citados por saco foram:

Apodi: R$ 35,50;

R$ 35,50; Cauê: R$ 36,90;

R$ 36,90; Votoran: R$ 38,90.

As condições da 333Obra são as mais repetidas: 10% de desconto na primeira compra de cimento, pedido mínimo de R$ 1.000 e frete grátis em pedidos e regiões participantes.

Qual tipo de cimento usar?

CP II (composto): o mais comum em obras residenciais, para concreto, reboco, contrapiso e assentamento;

o mais comum em obras residenciais, para concreto, reboco, contrapiso e assentamento; CP III (alto-forno): mais resistente a ambientes agressivos, indicado para fundações, obras em contato com água e regiões litorâneas;

mais resistente a ambientes agressivos, indicado para fundações, obras em contato com água e regiões litorâneas; CP IV (pozolânico): baixa permeabilidade, bom para obras hidráulicas e grandes volumes de concreto;

baixa permeabilidade, bom para obras hidráulicas e grandes volumes de concreto; CP V-ARI (alta resistência inicial): ganha resistência rapidamente; usado em pré-moldados e quando é preciso desformar cedo.

Vale comprar cimento na Black Friday?

Para quem tem a obra em andamento ou prestes a começar, sim. O cimento tem validade de cerca de 90 dias e deve ser armazenado em local seco, sobre estrados e longe do chão e das paredes. Comprar muito além do necessário pode significar perda. Compare o preço final com o frete e confira se o fornecedor faz a descarga.

A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de fechar, veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de cimento na Black Friday? Segundo a Ranqia, Votoran e Cauê estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa um saco de cimento? A IA citou sacos entre R$ 35,50 e R$ 38,90.