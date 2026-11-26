CSN Cimentos (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h40.
O cimento tem quase 40 mil buscas mensais no Google e é o item mais básico de qualquer obra. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Votoran e Cauê.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Votoran, da Votorantim Cimentos, aparece em 81,2% das respostas e costuma ser a primeira ou segunda citada (posição média de 1,84). A Cauê, com 78,8%, está em empate técnico com ela. CSN Cimentos (72%), Votorantim Cimentos (45,5%, citada separadamente) e Mizu (42%) completam a lista de fabricantes. A CSN Cimentos é lembrada pelas opções CP II e CP III.
O varejo tem peso: 333Obra (67,8%), Sodimac (55%), Telhanorte (50,7%) e Nacional (33%) estão no ranking. O site da 333Obra é a fonte mais citada pela IA, com 76,2% de participação.
Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores citados por saco foram:
As condições da 333Obra são as mais repetidas: 10% de desconto na primeira compra de cimento, pedido mínimo de R$ 1.000 e frete grátis em pedidos e regiões participantes.
Para quem tem a obra em andamento ou prestes a começar, sim. O cimento tem validade de cerca de 90 dias e deve ser armazenado em local seco, sobre estrados e longe do chão e das paredes. Comprar muito além do necessário pode significar perda. Compare o preço final com o frete e confira se o fornecedor faz a descarga.
A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de fechar, veja como reconhecer preço maquiado.
Qual a melhor marca de cimento na Black Friday? Segundo a Ranqia, Votoran e Cauê estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Quanto custa um saco de cimento? A IA citou sacos entre R$ 35,50 e R$ 38,90.