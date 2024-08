Redmi Note 13 ou Redmi Note 12S: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Redmi Note 13 com o Redmi Note 12S em 2024, é essencial observar as especificações técnicas e os recursos que cada modelo oferece. Ambos os smartphones são equipados com telas AMOLED e câmeras principais de 108 MP, mas diferem em processadores, tamanho de tela e outros detalhes que podem influenciar a escolha do usuário. Neste artigo, analisaremos os principais aspectos desses dois dispositivos, como tela, câmeras, bateria e desempenho, para ajudar você a decidir qual é a melhor opção para suas necessidades.

Tela

O Redmi Note 13 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução FHD+ (2400 x 1080) e taxa de atualização de 120Hz. Isso proporciona uma experiência visual fluida e nítida, ideal para jogos e vídeos. Já o Redmi Note 12S vem com uma tela AMOLED FHD+ de 6,43 polegadas, com resolução semelhante, mas uma taxa de atualização de 90Hz. A diferença de tamanho e taxa de atualização pode influenciar na escolha, dependendo das preferências do usuário por fluidez e tamanho de tela.

Câmeras

Ambos os modelos apresentam uma configuração de câmera traseira tripla, com um sensor principal de 108 MP, uma câmera ultra-angular de 8 MP e uma câmera macro de 2 MP. O Redmi Note 13 e o Redmi Note 12S são projetados para capturar fotos detalhadas e versáteis, desde paisagens amplas até close-ups minuciosos. A câmera frontal de 16 MP, presente em ambos os dispositivos, oferece qualidade para selfies e videochamadas, mesmo em condições de pouca luz.

Bateria

Tanto o Redmi Note 13 quanto o Redmi Note 12S possuem uma bateria de 5000 mAh, garantindo longa duração para um dia inteiro de uso. Ambos suportam carregamento rápido de 33W, o que permite recargas rápidas e conveniência no dia a dia.

Performance

O Redmi Note 13 é equipado com o processador Snapdragon 685, enquanto o Redmi Note 12S vem com o processador MediaTek Helio G96. Ambos oferecem até 8GB de RAM e até 256GB de armazenamento, expansível via microSD. O desempenho ágil e eficiente em multitarefas e aplicativos exigentes está presente em ambos os modelos, mas a escolha entre Snapdragon e MediaTek pode depender das preferências pessoais do usuário e da compatibilidade com aplicativos específicos.

Ficha técnica do Redmi Note 12S

Processador:

MediaTek Helio G96

Memória e Armazenamento:

6GB/8GB RAM + 64GB/128GB/256GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 159,87 mm

Largura: 73,87 mm

Espessura: 8,09 mm

Peso: 176 g

Tela:

AMOLED FHD+, 6,43"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 108 MP

Ultra-angular: 8 MP

Macro: 2 MP

Câmera Frontal:

16 MP

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 33W

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital lateral, IR Blaster, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Ficha técnica do Redmi Note 13

Processador : Snapdragon 685

: Snapdragon 685 Memória : 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento

: 6GB/8GB RAM + 128GB/256GB armazenamento Dimensões : 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g

: 162,24 mm x 75,55 mm x 7,97 mm, 188,5 g Tela : AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz

: AMOLED 6,67", FHD+ (2400 x 1080), 120Hz Câmera Traseira : 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro)

: 108 MP (principal) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) Câmera Frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria : 5000 mAh, carregamento rápido de 33W

: 5000 mAh, carregamento rápido de 33W Sistema Operacional : MIUI 14

: MIUI 14 Conectividade : 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC

: 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC Resistência : IP54 (resistente a respingos)

: IP54 (resistente a respingos) Segurança : Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital na tela, desbloqueio por reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

: Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm Sensores : Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio

: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, IR Blaster, giroscópio Conteúdo da Embalagem: Redmi Note 13, adaptador, cabo USB-C, ferramenta de ejeção do SIM, capa de proteção, guia rápido, cartão de garantia

Com informações de Xiaomi.