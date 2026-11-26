O processador tem mais de 68 mil buscas mensais no Google, volume que inclui quem procura processador de alimentos. Entre peças de computador, o ChatGPT divide a recomendação na Black Friday 2026 entre as rivais de sempre: AMD e Intel.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

AMD ou Intel: qual o ChatGPT recomenda?

A AMD aparece em 85,5% das respostas, e a Intel, em 84,5%, em empate técnico. A AMD costuma ser citada antes, perto da segunda posição. A linha Ryzen é descrita como "destaque em custo-benefício", e a AMD, como "minha primeira marca para acompanhar". A Intel aparece com "oportunidades interessantes".

Onde comprar processador na Black Friday, segundo o ChatGPT?

É uma das categorias em que o varejo mais pesa: lojas e comparadores ocupam sete das dez posições do ranking. KaBuM! (78,2%), Terabyte (74,5%), Pichau (64%), Amazon (49%) e Mercado Livre (25%) aparecem ao lado dos comparadores Buscapé e Zoom.

O site do KaBuM! é a fonte mais citada pela IA, com 76,8% de participação. O argumento dominante é a oferta: o ChatGPT fala em "ofertas de hardware", "ofertas antecipadas durante novembro" e promoções de processadores AMD e Intel na Terabyte.

O que avaliar antes de comprar um processador?

Uso: para escritório e estudo, processadores de entrada com vídeo integrado dispensam placa de vídeo; para jogos, modelos intermediários de 6 a 8 núcleos são o ponto de equilíbrio; para edição, renderização e IA local, mais núcleos fazem diferença;

para escritório e estudo, processadores de entrada com vídeo integrado dispensam placa de vídeo; para jogos, modelos intermediários de 6 a 8 núcleos são o ponto de equilíbrio; para edição, renderização e IA local, mais núcleos fazem diferença; Plataforma: o processador define a placa-mãe (soquete AM5 na AMD; na Intel, o soquete muda conforme a geração) e o tipo de memória (DDR5). Trocar de plataforma encarece o upgrade;

o processador define a placa-mãe (soquete AM5 na AMD; na Intel, o soquete muda conforme a geração) e o tipo de memória (DDR5). Trocar de plataforma encarece o upgrade; Vídeo integrado: confira se o modelo tem gráficos integrados, caso não vá usar placa de vídeo;

confira se o modelo tem gráficos integrados, caso não vá usar placa de vídeo; Cooler: alguns processadores não vêm com cooler na caixa;

alguns processadores não vêm com cooler na caixa; Gargalo: um processador muito potente com placa de vídeo fraca, ou o contrário, desperdiça dinheiro.

Vale esperar a Black Friday para comprar hardware?

Depende da peça. Em novembro, fabricantes de placas de vídeo repassaram aumentos de preço, segundo sites especializados, e o mesmo pode ocorrer com outros componentes. O KaBuM! divulgou cupons para hardware, como 13% em placas de vídeo e 15% em placas-mãe selecionadas, segundo o site Seletronic.

A EXAME mostrou que, na Black Friday, o ChatGPT costuma indicar fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar. Em hardware, o padrão se inverte. Antes de fechar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

AMD ou Intel na Black Friday? Segundo a Ranqia, as duas estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT; a AMD Ryzen é associada a custo-benefício.

Onde comprar processador na Black Friday? A IA cita KaBuM!, Terabyte e Pichau como principais lojas.