Raspberry Pi B+ (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h32.
A placa de vídeo tem quase 51 mil buscas mensais no Google e é a peça mais cara de um PC gamer. Na Black Friday 2026, o ChatGPT mostra uma das disputas mais concorridas do estudo: dez marcas aparecem em mais da metade das respostas.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
Gigabyte e MSI aparecem, cada uma, em 78,5% das respostas. A ASUS, com 76%, está em empate técnico com elas e é a primeira citada com mais frequência. Galax (65,8%), Sapphire (65%), PowerColor (64%), ASRock (57%) e a própria AMD (55,8%) também passam de 50%. As lojas Terabyte (61,3%) e KaBuM! (59,5%) completam o ranking.
Os argumentos são técnicos. Sapphire e PowerColor são lembradas como especialistas em placas AMD Radeon. O KaBuM! aparece associado a "ofertas de hardware" e "ofertas antecipadas durante novembro". A fonte mais citada pela IA é o site Poupano, com 81% de participação.
Levantamentos de sites especializados em novembro indicam:
Os preços subiram antes da Black Friday porque fabricantes de placas repassaram aumentos em novembro, segundo o site TechDescomplicado. O KaBuM! divulgou o cupom ZAFADINHO13, com 13% de desconto em placas de vídeo selecionadas, segundo o Seletronic.
A EXAME mostrou que, na Black Friday, o ChatGPT indica fabricantes quando o consumidor pergunta onde comprar. Com preços em alta, compare com o histórico antes de comprar.
Qual a melhor marca de placa de vídeo na Black Friday? Segundo a Ranqia, Gigabyte, MSI e ASUS estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Vale esperar a Black Friday para comprar placa de vídeo? Este ano, os preços subiram em novembro. Compare com o menor preço dos últimos 90 dias.