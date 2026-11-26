Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h34.
A coifa tem mais de 50 mil buscas mensais no Google e costuma entrar na lista de quem reforma a cozinha ou instala um cooktop. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre quatro marcas.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Electrolux aparece em 95,8% das respostas. Suggar (94,8%), Philco (94,4%) e Fischer (94,2%) estão em empate técnico com ela. Tramontina (77,8%) e Fogatti (61,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Nardelli, Brastemp e Midea também aparecem no top 10.
A Suggar é a marca mais associada a custo-benefício, argumento presente em 16% das respostas. A Electrolux é lembrada pela variedade e pela campanha com mais de 100 produtos e descontos de até 60%. A Fischer é "destaque em coifas", e a Philco, em descontos. A Nardelli aparece com preço citado de R$ 489,19.
O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 31,8%. A fonte mais citada é o site da Casa dos Eletrodomésticos, com 75% de participação.
A Electrolux também lidera as indicações do ChatGPT para cooktop. A Whirlpool, dona da Brastemp, vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.
Qual a melhor coifa na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Suggar, Philco e Fischer estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
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