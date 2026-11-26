A coifa tem mais de 50 mil buscas mensais no Google e costuma entrar na lista de quem reforma a cozinha ou instala um cooktop. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre quatro marcas.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de coifa o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 95,8% das respostas. Suggar (94,8%), Philco (94,4%) e Fischer (94,2%) estão em empate técnico com ela. Tramontina (77,8%) e Fogatti (61,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Nardelli, Brastemp e Midea também aparecem no top 10.

A Suggar é a marca mais associada a custo-benefício, argumento presente em 16% das respostas. A Electrolux é lembrada pela variedade e pela campanha com mais de 100 produtos e descontos de até 60%. A Fischer é "destaque em coifas", e a Philco, em descontos. A Nardelli aparece com preço citado de R$ 489,19.

O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 31,8%. A fonte mais citada é o site da Casa dos Eletrodomésticos, com 75% de participação.

Coifa ou depurador: qual a diferença?

Depurador: filtra a gordura e devolve o ar ao ambiente. Não precisa de duto, é mais barato e fácil de instalar, mas não elimina o calor e remove menos o cheiro;

filtra a gordura e devolve o ar ao ambiente. Não precisa de duto, é mais barato e fácil de instalar, mas não elimina o calor e remove menos o cheiro; Coifa (exaustor): suga o ar e o joga para fora por um duto. Remove fumaça, gordura e cheiro com mais eficiência, mas exige saída externa;

suga o ar e o joga para fora por um duto. Remove fumaça, gordura e cheiro com mais eficiência, mas exige saída externa; Modelos híbridos: a maioria das coifas atuais funciona nos dois modos, com filtro de carvão ativado para o modo depurador.

O que avaliar antes de comprar?

Tamanho: a coifa deve ter a mesma largura do fogão ou cooktop, ou ser um pouco maior. Para cooktops de cinco bocas, prefira 75 a 90 cm;

a coifa deve ter a mesma largura do fogão ou cooktop, ou ser um pouco maior. Para cooktops de cinco bocas, prefira 75 a 90 cm; Formato: de parede, de ilha (central) ou de embutir no armário;

de parede, de ilha (central) ou de embutir no armário; Vazão (m³/h): para calcular, multiplique o volume da cozinha por 10. Cozinhas integradas pedem mais vazão;

para calcular, multiplique o volume da cozinha por 10. Cozinhas integradas pedem mais vazão; Ruído: modelos com várias velocidades permitem usar a potência máxima só quando necessário;

modelos com várias velocidades permitem usar a potência máxima só quando necessário; Altura de instalação: de 65 a 75 cm acima do fogão a gás.

A Electrolux também lidera as indicações do ChatGPT para cooktop. A Whirlpool, dona da Brastemp, vai reduzir promoções de Black Friday na América Latina. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor coifa na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Suggar, Philco e Fischer estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Depurador precisa de duto? Não. O depurador filtra e devolve o ar ao ambiente.