Comprar uma porta ou janela na Black Friday exige mais do que encontrar o menor preço. Uma diferença de medida, a falta de vidro no kit ou a necessidade de refazer o acabamento podem consumir a economia. Nas fechaduras, a compatibilidade com a porta deve ser conferida antes do pagamento.

Pado, Papaiz e Intelbras entram na comparação de fechaduras; Sasazaki e Ullian são opções para pesquisar portas e janelas. A seleção considera catálogos e documentação disponíveis dos fabricantes.

O ponto de partida é ter uma especificação por escrito: medidas, material, sentido de abertura, acabamento e itens que devem acompanhar o produto. Com esses dados, fica mais fácil comparar ofertas equivalentes.

Quais marcas de fechadura considerar?

Papaiz: vale pesquisar na troca de fechaduras mecânicas. Seu catálogo distingue modelos internos, externos e componentes vendidos separadamente. Confira o código completo, a medida do cilindro e a distância de broca, que precisa ser compatível com a instalação.

Pado: oferece alternativas digitais, como a FDE-600W, indicada para portas de 30 a 75 milímetros. Quem procura biometria e controle por aplicativo deve verificar os requisitos de conexão e quais acessórios acompanham o anúncio.

Intelbras: permite comparar modelos de sobrepor e de embutir. A FR 331, por exemplo, admite portas de 35 a 50 milímetros e combina biometria, tag, senha e chave física. A marca informa que esse modelo é destinado a ambientes internos, sem exposição ao sol, à chuva ou à umidade.

Uma fechadura adequada ao apartamento pode ser incompatível com o portão ou com uma porta estreita. Antes da compra, confirme as medidas com o profissional que fará a instalação.

O que olhar em portas e janelas?

Nas esquadrias, compare a dimensão completa do conjunto, o material e o tipo de abertura. Não use apenas a medida aproximada da peça antiga: peça ao instalador a especificação do vão e do produto necessário.

Sasazaki: disponibiliza linhas em aço e alumínio e manuais de instalação por produto. A empresa informa garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, condicionada ao cumprimento do manual e do termo de garantia. Essa documentação deve entrar na comparação junto com o preço.

Ullian: informa garantia de seis anos para esquadrias com pintura e vidro, cinco anos para esquadrias sem pintura e vidro e um ano para acessórios. Confira a qual grupo pertence o item do anúncio e leia as condições aplicáveis ao modelo.

A duração da garantia, isoladamente, não determina a melhor compra. Verifique também o atendimento disponível, as orientações de manutenção e a possibilidade de repor acessórios. Guarde o código do produto e a nota fiscal.

Composição: confirme vidro, tela, fechadura, puxador e demais acessórios incluídos.

confirme vidro, tela, fechadura, puxador e demais acessórios incluídos. Abertura: confira o lado e o espaço necessário para abrir ou correr a folha.

confira o lado e o espaço necessário para abrir ou correr a folha. Local de uso: informe ao fornecedor se a peça ficará exposta ao tempo e peça a indicação adequada.

informe ao fornecedor se a peça ficará exposta ao tempo e peça a indicação adequada. Entrega: compare frete, prazo, condições de recebimento e proteção para transporte.

Como saber se vale comprar na Black Friday?

Some produto, frete, instalação, remoção da peça antiga e reparos necessários. Depois compare o custo total de propostas equivalentes. Uma janela sem vidro não deve ser colocada lado a lado com um conjunto completo apenas pelo preço anunciado.

Consulte o histórico do modelo e registre preços antes da compra. Percentuais de desconto calculados sobre um valor de referência da loja não bastam para provar economia. Evite substituir uma especificação aprovada pelo instalador por outra só porque está em oferta.