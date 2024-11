iPhone 12: quanto vale a pena pagar na Black Friday 2024?

O iPhone 12 segue como uma opção interessante para quem quer um smartphone da Apple, mas não está disposto a pagar pelos modelos mais recentes. Com um design moderno, desempenho sólido e suporte ao 5G, ele se mantém relevante, especialmente na Black Friday 2024, quando promoções podem torná-lo ainda mais atrativo. Confira o que o iPhone 12 oferece e descubra quanto vale a pena investir nele.

O que o iPhone 12 oferece?

O iPhone 12 é equipado com o chip A14 Bionic, que ainda entrega desempenho eficiente para a maioria das tarefas do dia a dia, incluindo jogos, redes sociais e aplicativos mais exigentes. A tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas, com tecnologia OLED, oferece qualidade de imagem superior, com cores vivas, excelente contraste e alta nitidez.

O modelo também se destaca pelo suporte ao 5G, garantindo conexões mais rápidas e estáveis em regiões onde essa tecnologia já está disponível. O design, com bordas planas e acabamento premium, mantém o visual atualizado e moderno.

No quesito câmeras, o iPhone 12 conta com uma lente principal de 12 MP e uma lente ultra-angular, ambas capazes de capturar imagens nítidas e vibrantes, mesmo em ambientes com pouca luz. Recursos como o modo Noturno e a gravação em 4K também são pontos fortes para quem gosta de registrar momentos com qualidade.

A bateria é suficiente para um dia inteiro de uso moderado e conta com carregamento rápido e suporte ao MagSafe, que permite a conexão de acessórios e carregadores magnéticos.

Quanto vale a pena pagar?

O preço do iPhone 12 caiu desde seu lançamento, em 2020, e na Black Friday 2024 ele pode ser encontrado com descontos mais agressivos. É esperado que o modelo esteja disponível por valores em torno de R$ 2.700 para a versão com 64 GB de armazenamento, dependendo da loja e das condições da oferta.

Descontos de até 20% sobre o preço praticado atualmente são comuns na Black Friday, além de promoções que incluem cashback ou condições de parcelamento sem juros. Se você busca um iPhone com ótimo custo-benefício, o iPhone 12 pode ser a escolha certa.

Para quem o iPhone 12 é ideal?

O iPhone 12 é uma excelente opção para quem deseja entrar no ecossistema Apple sem investir nos modelos mais caros, como o iPhone 14 ou 15. Ele atende bem a usuários que buscam desempenho consistente, qualidade de câmera e suporte ao 5G, mas não precisam dos recursos mais avançados disponíveis nos modelos mais recentes.

Se você já possui um iPhone anterior, como o iPhone X ou 11, o iPhone 12 pode ser um bom upgrade, especialmente se você quiser aproveitar o suporte ao 5G e a tela OLED. Para quem está migrando de outras marcas, ele é uma entrada acessível no universo Apple.

Como garantir o melhor negócio?

Para encontrar o melhor preço na Black Friday 2024, é essencial monitorar as promoções em sites confiáveis e utilizar aplicativos de alerta de ofertas. Muitas lojas oferecem descontos relâmpago, cashback ou benefícios extras, como entrega gratuita e parcelamento facilitado. Fique atento também a condições especiais para pagamento à vista.

Se você quer um smartphone da Apple com design atualizado, desempenho confiável e bom custo-benefício, o iPhone 12 é uma escolha sólida. Com atenção às promoções e paciência para esperar o momento certo, você pode garantir um excelente negócio na Black Friday 2024.