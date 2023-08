iPhone 12 ou iPhone 11? Saiba qual celular da Apple vale mais a pena

iPhone 11 vs iPhone 12, quem leva a melhor? É comum que modelos de celular da Apple tenham queda nos preços algum tempo após o lançamento de gerações mais novas. Levando em conta a chegada do iPhone 14, a disputa entre iPhone 12 vs iPhone 11 fica em evidência. Afinal, os dois são bons smartphones e que já tinham sofrido redução com o iPhone 13 entrando no mercado.

Ou seja, se sua dúvida é saber qual dos dois aparelhos, iPhone 12 vs iPhone 11, lançados respectivamente em 2019 e 2020, combina mais com seu perfil, preparamos este comparativo para te ajudar!

Considerando que a Apple lançou o iPhone 14 em setembro do ano passado, podemos dizer que o iPhone 12 é o celular que mais vale a pena por ter um bom custo-benefício. Outro modelo que vale a pena ficar de olho é o iPhone SE 3.

De antemão, podemos adiantar que em 2023, o iPhone 11 já não é a melhor opção. O celular Apple foi lançado em 2019 e a empresa já lançou outras três versões. Por isso, na disputa entre iPhone 11 x iPhone 12, o iPhone 11 já é considerado defasado se comparado aos modelos mais recentes.

A seguir, compare as fichas técnicas entre o iPhone 12 vs iPhone 11 e confira as informações e especificações de cada um para fazer sua escolha.

Em relação ao tamanho da tela, não há diferença entre iPhone 11 vs iPhone 12, porém o design é levemente distinto. Por exemplo, o iPhone 12 possui botões sem relevo, além de ser fino, compacto e 30 gramas mais leve.

Ambos são resistentes à água (certificação IP68) e não têm entradas para fones de ouvido. Os celulares Apple também contam com suporte para carregamento sem fio. No caso do iPhone 12, o recurso MagSafe também está disponível, além da diferença no reforço da tela, Ceramic Shield, que o torna quatro vezes mais resistente.

Devido à mesma taxa de atualização de 60Hz, podemos dizer que o resultado dos dois aparelhos Apple é bem parecido. Entretanto, é importante destacar a tela OLED do iPhone 12, mais potente que o modelo anterior.

Design defasado frente aos modelos atuais

Isso não quer dizer que o iPhone 11 deixe a desejar na qualidade de imagens, pois devido a recursos como o True Tone, a entrega de imagens e cores se torna quase idêntica às reais.

Entretanto, se compararmos com os iPhones 13 ou 14, já podemos observar que o design dos iPhones 12 vs iPhone 11 ficará defasado, já que a tendência da Apple é posicionar as lentes dos novos modelos convencionais na diagonal.

Cores do iPhone 12 e iPhone 11: muitas opções

Além das cores clássicas como preto e branco, tanto o iPhone 11 quanto o iPhone 12 oferecem boas opções para quem prefere smartphones coloridos.

As demais cores no iPhone 11 são amarelo, verde e vermelho, já no iPhone 12 é possível escolher entre azul profundo, verde mentolado e vermelho.

iPhone 11 vs iPhone 12: câmeras de boa qualidade

Se você preza por boas câmeras, a Apple é conhecida por trazer excelentes resultados.

Na disputa iPhone 12 vs iPhone 11, é preciso atentar que os dois aparelhos contam com um sistema de câmera traseira dupla (ultra-angular e grande-angular) de 12 MP e câmera frontal também de 12 MP. Além disso, ambos possuem modo retrato com efeito Bokeh avançado e controle de profundidade.

Por ser um modelo mais moderno, o iPhone 12 apresenta algumas atualizações em seus recursos de câmera. Seu destaque em relação ao iPhone 11 está na opção de Modo Noturno habilitado em todas as câmeras, além do chip mais potente (Bionic A14).

A filmagem em 4k está presente tanto no iPhone 11 (Normal e Pro) quanto no 12, porém o iPhone 12 inova com o recurso extra de gravação de vídeo em HDR com Dolby Vision, que garante uma captura maior de informações numa cena.

iPhone 12 vs iPhone 11: desempenho top de linha

O iPhone 12 vem com o processador A14 Bionic, que além de mais potente que o antecessor e mais veloz, é considerado um dos melhores processadores de celular da atualidade. Da mesma maneira que o anterior, também pode ser encontrado em três versões de armazenamento: 64 GB, 128 GB e 256 GB.

O desempenho do processador A13 Bionic no iPhone 11 já está defasado. Esse aparelho oferece a vantagem de ser econômico, garante boa autonomia e pode ser encontrado em três versões de armazenamento. São elas: iPhone 11 64 GB, o iPhone 11 128 GB e o iPhone 11 256 GB, todas com 4GB de RAM.