A soundbar tem 61 mil buscas mensais no Google e é o complemento mais comum para quem compra TV nova na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de soundbar o ChatGPT recomenda?

A LG aparece em 95% das respostas. Samsung (94,8%) e JBL (92,2%) estão em empate técnico com ela. A Samsung é a primeira citada com mais frequência, por volta da terceira posição. Sony (70,5%) e Philips (66,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. TCL e Yamaha também aparecem no top 10.

Os argumentos são técnicos. Samsung e LG são lembradas pela integração com as TVs da própria marca. A JBL é associada às caixas surround destacáveis e a subwoofers potentes. A Philips aparece como alternativa econômica.

A fonte mais citada pelo ChatGPT é o site Guia do Áudio, com 75,8% de participação. Amazon (28%), Mercado Livre (26,2%) e o comparador Buscapé (22,8%) são os varejistas do ranking.

Soundbar, soundbar com subwoofer ou home theater?

Soundbar simples (2.0 ou 2.1 integrada): melhora muito a clareza dos diálogos em relação aos alto-falantes da TV. Boa para quartos e salas pequenas;

melhora muito a clareza dos diálogos em relação aos alto-falantes da TV. Boa para quartos e salas pequenas; Soundbar com subwoofer sem fio (2.1, 3.1): graves mais encorpados em filmes e jogos;

graves mais encorpados em filmes e jogos; Soundbar com caixas traseiras (5.1 ou mais) e Dolby Atmos: som envolvente, mais próximo de um cinema. Os modelos com caixas destacáveis, como os da JBL, permitem usar as traseiras só quando necessário;

som envolvente, mais próximo de um cinema. Os modelos com caixas destacáveis, como os da JBL, permitem usar as traseiras só quando necessário; Home theater tradicional: mais potência e flexibilidade, mas exige receiver, cabos e espaço.

O que mais avaliar?

Conecte pela porta HDMI eARC da TV: ela permite controlar a soundbar com o controle remoto da TV e transmitir formatos de áudio de alta qualidade. Confira também o tamanho, para não tapar o sensor do controle da TV, conectividade Wi-Fi e Bluetooth e compatibilidade com assistentes de voz.

Comprar soundbar e TV da mesma marca pode liberar recursos extras, como o uso simultâneo dos alto-falantes da TV e da soundbar. Antes de fechar, veja como identificar preço maquiado. A Americanas colocou TVs entre os destaques de sua primeira Black Friday após a recuperação judicial.

Perguntas frequentes

Qual a melhor soundbar na Black Friday? Segundo a Ranqia, LG, Samsung e JBL estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Soundbar precisa de subwoofer? Não é obrigatório, mas melhora bastante os graves em filmes e jogos.