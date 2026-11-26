Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h22.
A soundbar tem 61 mil buscas mensais no Google e é o complemento mais comum para quem compra TV nova na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A LG aparece em 95% das respostas. Samsung (94,8%) e JBL (92,2%) estão em empate técnico com ela. A Samsung é a primeira citada com mais frequência, por volta da terceira posição. Sony (70,5%) e Philips (66,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. TCL e Yamaha também aparecem no top 10.
Os argumentos são técnicos. Samsung e LG são lembradas pela integração com as TVs da própria marca. A JBL é associada às caixas surround destacáveis e a subwoofers potentes. A Philips aparece como alternativa econômica.
A fonte mais citada pelo ChatGPT é o site Guia do Áudio, com 75,8% de participação. Amazon (28%), Mercado Livre (26,2%) e o comparador Buscapé (22,8%) são os varejistas do ranking.
Conecte pela porta HDMI eARC da TV: ela permite controlar a soundbar com o controle remoto da TV e transmitir formatos de áudio de alta qualidade. Confira também o tamanho, para não tapar o sensor do controle da TV, conectividade Wi-Fi e Bluetooth e compatibilidade com assistentes de voz.
Comprar soundbar e TV da mesma marca pode liberar recursos extras, como o uso simultâneo dos alto-falantes da TV e da soundbar. Antes de fechar, veja como identificar preço maquiado. A Americanas colocou TVs entre os destaques de sua primeira Black Friday após a recuperação judicial.
Qual a melhor soundbar na Black Friday? Segundo a Ranqia, LG, Samsung e JBL estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
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