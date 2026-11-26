Estante divisória (Viva Decora/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h20.
A estante tem quase 57 mil buscas mensais no Google e é um dos móveis mais versáteis da casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT indica mais lojas do que fabricantes na categoria.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A MadeiraMadeira aparece em 62,5% das respostas, e a Mobly, em 60,8%, em empate técnico. A Mobly costuma ser citada antes. Leroy Merlin (48,2%), Mercado Livre (44,8%), Magazine Luiza (36,8%) e Amazon (34,2%) também estão no ranking: seis das dez posições são de varejistas.
Entre as fabricantes, aparecem Artely (46%), Dalla Costa (37,5%) e Madesa (33%), esta associada a 12% de desconto no Pix e parcelamento em até 18 vezes. O site da MadeiraMadeira é a fonte mais citada pela IA, com 84,5% de participação.
Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores citados foram:
Inclua frete e montagem na conta, já que estantes grandes costumam ter entrega cara. A EXAME mostrou quais marcas e lojas o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de aproveitar um desconto de 50%, compare com o histórico de preços.
Onde comprar estante na Black Friday? Segundo a Ranqia, MadeiraMadeira e Mobly estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Quanto custa uma estante barata? A IA citou modelos a partir de R$ 241,49.