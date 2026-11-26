O colchão tem mais de 55 mil buscas mensais no Google e é uma das compras mais adiadas pelo brasileiro, que costuma esperar promoções para trocar. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Ortobom.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de colchão o ChatGPT recomenda?

A Ortobom aparece em 83,2% das respostas, com liderança isolada. A Emma vem em segundo, com 71,5%, e costuma ser citada antes da Ortobom (posição média de 2,62). Castor (68,5%), Simmons (46%), Guldi (44,2%), Herval (33,8%), Probel (25%), BF Colchões e Luuna completam a lista.

Nenhum varejista entra no top 10: a resposta é organizada em torno das marcas. O site da Ortobom é a fonte mais usada pelo ChatGPT, com 69,2% de participação, o que ajuda a sustentar a liderança. O Inmetro aparece em 19,5% das respostas.

Quais descontos o ChatGPT cita para colchões?

O argumento dominante é a oferta anunciada:

Emma: até 65% de desconto e 100 noites de teste para devolver, se não se adaptar;

até 65% de desconto e 100 noites de teste para devolver, se não se adaptar; Ortobom: até 63% de desconto e parcelamento anunciado em até 21 vezes;

até 63% de desconto e parcelamento anunciado em até 21 vezes; Simmons: campanha "Best Friday" durante todo o mês de novembro.

Como escolher um colchão?

Tipo: molas ensacadas oferecem boa ventilação e independência de movimentos para casais; espuma é mais barata e firme; híbridos combinam molas e camadas de espuma viscoelástica ou látex;

molas ensacadas oferecem boa ventilação e independência de movimentos para casais; espuma é mais barata e firme; híbridos combinam molas e camadas de espuma viscoelástica ou látex; Firmeza: pessoas mais pesadas e quem dorme de barriga para cima tendem a preferir colchões mais firmes; quem dorme de lado costuma se adaptar melhor a colchões médios, que acomodam ombros e quadris;

pessoas mais pesadas e quem dorme de barriga para cima tendem a preferir colchões mais firmes; quem dorme de lado costuma se adaptar melhor a colchões médios, que acomodam ombros e quadris; Densidade da espuma: a densidade adequada depende do peso e da altura de quem vai usar. A tabela costuma vir no site do fabricante;

a densidade adequada depende do peso e da altura de quem vai usar. A tabela costuma vir no site do fabricante; Período de teste: marcas como Emma oferecem semanas ou meses para devolução, um diferencial importante na compra online;

marcas como Emma oferecem semanas ou meses para devolução, um diferencial importante na compra online; Selo do Inmetro: é obrigatório para colchões de espuma e indica conformidade com as normas.

Para quem vai trocar também a base, a Ortobom lidera as indicações do ChatGPT para cama box. Antes de aproveitar descontos de 60% ou mais, veja como reconhecer preço maquiado. Para colchões entregues em caixa, confira as regras de troca e devolução.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de colchão na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Ortobom lidera as indicações do ChatGPT, com 83,2%, sem empate técnico.

Colchão na caixa é bom? Pode ser. A Emma, citada em 71,5% das respostas, oferece 100 noites de teste.