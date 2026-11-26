Colchão: nova tecnologia de tecido pode matar covid-19 em um minuto (Chalongrat Chuvaree / EyeEm/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h22.
O colchão tem mais de 55 mil buscas mensais no Google e é uma das compras mais adiadas pelo brasileiro, que costuma esperar promoções para trocar. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Ortobom.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Ortobom aparece em 83,2% das respostas, com liderança isolada. A Emma vem em segundo, com 71,5%, e costuma ser citada antes da Ortobom (posição média de 2,62). Castor (68,5%), Simmons (46%), Guldi (44,2%), Herval (33,8%), Probel (25%), BF Colchões e Luuna completam a lista.
Nenhum varejista entra no top 10: a resposta é organizada em torno das marcas. O site da Ortobom é a fonte mais usada pelo ChatGPT, com 69,2% de participação, o que ajuda a sustentar a liderança. O Inmetro aparece em 19,5% das respostas.
O argumento dominante é a oferta anunciada:
Para quem vai trocar também a base, a Ortobom lidera as indicações do ChatGPT para cama box. Antes de aproveitar descontos de 60% ou mais, veja como reconhecer preço maquiado. Para colchões entregues em caixa, confira as regras de troca e devolução.
Qual a melhor marca de colchão na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Ortobom lidera as indicações do ChatGPT, com 83,2%, sem empate técnico.
Colchão na caixa é bom? Pode ser. A Emma, citada em 71,5% das respostas, oferece 100 noites de teste.