IA gratuita para planilhas: como criar fórmulas e analisar dados no Excel e no Google Sheets

IA gratuita para planilhas: chatbots transformam pedidos em português em fórmulas prontas para Excel e Google Planilhas (Reprodução/Excel.Cloud.Microsoft)
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Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10h29.
RESUMO | IAs gratuitas como ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude criam fórmulas, explicam erros, sugerem gráficos e escrevem scripts de automação a partir de pedidos em português. Nas versões sem custo, o trabalho acontece no chat, fora do Excel e do Google Planilhas; a integração direta ao arquivo exige plano pago. O resultado melhora quando o usuário informa o programa e o nome das colunas, e toda fórmula precisa ser testada com valores conhecidos antes de ir para a base original.
A inteligência artificial (IA) tem sido cada vez mais incorporada às tarefas do dia a dia nos escritórios e empresas do Brasil, o que inclui montar fórmulas e organizar planilhas no trabalho e nas finanças pessoais. Pesquisa Ipsos/Google de 2024 apontava que, naquele ano, 54% dos brasileiros relataram o uso de IA generativa, sendo que, dentro deste grupo, 78% confirmaram usar o recurso para o trabalho, e 88% para lidar com informações complexas e encontrar soluções.
Muita gente, porém, ainda pode associar esse tipo de ajuda a um certo nível de investimento. No entanto, há opções de IA gratuita para planilhas que criam fórmulas e corrigem erros em segundos. Nas versões sem custo, o trabalho acontece no chat; a integração que edita o arquivo por dentro, no Excel ou no Google Sheets, exige plano pago.
As tarefas que podem ser delegadas se dividem em cinco grupos:
A escolha depende do programa em que a planilha está e do tipo de tarefa:
Serviços dedicados, como Formula Bot e SheetAI, se concentram em converter pedidos em fórmulas e decifrar funções longas. Costumam oferecer créditos gratuitos limitados e pedem atenção à política de armazenamento de arquivos.
Um pedido completo fica assim: "Uso Google Sheets em português. Na coluna B está a data de vencimento e na C, o valor. Crie uma fórmula para a coluna D que mostre 'Vencida' quando a data já passou, 'Vence em até 7 dias' quando faltar uma semana ou menos e 'Em dia' nos demais casos."
Quem não consegue descrever a estrutura pode anexar uma captura de tela com os títulos das colunas e a numeração das linhas visíveis. ChatGPT, Gemini e Claude leem a imagem e usam as referências de célula que aparecem nela.
Colar só a mensagem #N/D rende respostas genéricas. O pedido deve trazer:
Um exemplo: "Esta fórmula retorna #N/D no Excel em português: [cole a fórmula]. A coluna de busca tem códigos com espaços extras. Explique a causa e proponha uma correção que preserve os dados originais."
A regra para a limpeza é trabalhar em uma cópia e manter a coluna original intacta. A IA pode propor fórmulas para uma coluna auxiliar que padronize variações como "São Paulo", "Sao Paulo" e "são paulo" sem apagar nada.
Na análise, o pedido precisa limitar a interpretação: "Mostre totais, médias, maiores e menores valores e possíveis inconsistências. Separe fatos observados de hipóteses."
Para gráficos, o comando funciona melhor quando diz qual pergunta o visual responde. Evolução ao longo dos meses pede gráfico de linha; comparação entre categorias, barras; relação entre duas variáveis, dispersão.
Pedir duas versões da mesma fórmula, uma para cada programa, evita retrabalho quando a planilha circula entre Excel e Google Planilhas.
Não é recomendado. Versões gratuitas podem usar as conversas para treinar modelos, conforme as configurações da conta, e bases com dados de clientes estão sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Antes do envio, substitua: