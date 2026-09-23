IA gratuita para planilhas: como criar fórmulas e analisar dados no Excel e no Google Sheets

RESUMO | IAs gratuitas como ChatGPT, Gemini, Copilot e Claude criam fórmulas, explicam erros, sugerem gráficos e escrevem scripts de automação a partir de pedidos em português. Nas versões sem custo, o trabalho acontece no chat, fora do Excel e do Google Planilhas; a integração direta ao arquivo exige plano pago. O resultado melhora quando o usuário informa o programa e o nome das colunas, e toda fórmula precisa ser testada com valores conhecidos antes de ir para a base original.

A inteligência artificial (IA) tem sido cada vez mais incorporada às tarefas do dia a dia nos escritórios e empresas do Brasil, o que inclui montar fórmulas e organizar planilhas no trabalho e nas finanças pessoais. Pesquisa Ipsos/Google de 2024 apontava que, naquele ano, 54% dos brasileiros relataram o uso de IA generativa, sendo que, dentro deste grupo, 78% confirmaram usar o recurso para o trabalho, e 88% para lidar com informações complexas e encontrar soluções.

Muita gente, porém, ainda pode associar esse tipo de ajuda a um certo nível de investimento. No entanto, há opções de IA gratuita para planilhas que criam fórmulas e corrigem erros em segundos. Nas versões sem custo, o trabalho acontece no chat; a integração que edita o arquivo por dentro, no Excel ou no Google Sheets, exige plano pago.

O que a IA consegue fazer em uma planilha?

As tarefas que podem ser delegadas se dividem em cinco grupos:

Criar fórmulas: a partir de uma descrição comum, como "some as vendas da região Sul acima de R$ 500";

a partir de uma descrição comum, como "some as vendas da região Sul acima de R$ 500"; Explicar e corrigir erros: mensagens como #N/D, #VALOR! e #REF! ganham diagnóstico e uma versão corrigida da fórmula;

mensagens como #N/D, #VALOR! e #REF! ganham diagnóstico e uma versão corrigida da fórmula; Limpar dados: a IA indica como remover espaços extras, padronizar nomes, converter datas gravadas como texto e localizar duplicidades;

a IA indica como remover espaços extras, padronizar nomes, converter datas gravadas como texto e localizar duplicidades; Analisar e visualizar: com o arquivo enviado, calcula totais e médias, aponta valores fora do padrão e sugere o tipo de gráfico;

com o arquivo enviado, calcula totais e médias, aponta valores fora do padrão e sugere o tipo de gráfico; Automatizar tarefas: escreve scripts em VBA, para o Excel, ou em Google Apps Script, para o Planilhas, que copiam linhas entre abas ou disparam alertas.

Qual IA gratuita é a melhor para usar no Excel e no Google Sheets?

A escolha depende do programa em que a planilha está e do tipo de tarefa:

ChatGPT: o plano gratuito aceita arquivos CSV e XLSX, além de capturas de tela, com limites de uso. Cria e explica fórmulas, analisa bases enviadas e traduz uma função do Excel para o Google Planilhas. A OpenAI recomenda arquivos com títulos claros nas colunas e uma linha por registro;

o plano gratuito aceita arquivos CSV e XLSX, além de capturas de tela, com limites de uso. Cria e explica fórmulas, analisa bases enviadas e traduz uma função do Excel para o Google Planilhas. A OpenAI recomenda arquivos com títulos claros nas colunas e uma linha por registro; Gemini: a versão gratuita, no site ou no app, gera fórmulas e modelos de tabela já na sintaxe do Google Planilhas. O painel do Gemini dentro do Sheets, que cria gráficos e tabelas no próprio arquivo, exige um plano de IA do Google ou do Workspace, ou a inscrição no programa de testes Workspace Experiments;

a versão gratuita, no site ou no app, gera fórmulas e modelos de tabela já na sintaxe do Google Planilhas. O painel do Gemini dentro do Sheets, que cria gráficos e tabelas no próprio arquivo, exige um plano de IA do Google ou do Workspace, ou a inscrição no programa de testes Workspace Experiments; Microsoft Copilot: o chat gratuito recebe arquivos .xlsx anexados e devolve fórmulas e análises na conversa. O Copilot integrado ao Excel, que altera a planilha ao vivo, fica restrito a assinantes do Microsoft 365 com Copilot. Em teste publicado em setembro de 2026, o TechTudo registrou que a versão gratuita ajuda com fórmulas e gráficos, mas também erra cálculos e datas;

o chat gratuito recebe arquivos .xlsx anexados e devolve fórmulas e análises na conversa. O Copilot integrado ao Excel, que altera a planilha ao vivo, fica restrito a assinantes do Microsoft 365 com Copilot. Em teste publicado em setembro de 2026, o TechTudo registrou que a versão gratuita ajuda com fórmulas e gráficos, mas também erra cálculos e datas; Claude: o plano gratuito da Anthropic lida bem com instruções longas e explica fórmulas complexas parte por parte, o que atende quem precisa entender a lógica, e não só copiar o resultado. Também propõe a estrutura de colunas para controles financeiros ou de estoque e escreve scripts de automação.

Serviços dedicados, como Formula Bot e SheetAI, se concentram em converter pedidos em fórmulas e decifrar funções longas. Costumam oferecer créditos gratuitos limitados e pedem atenção à política de armazenamento de arquivos.

Como criar uma fórmula com IA? Veja um passo a passo simples

Abra a IA escolhida em uma nova conversa; Informe o programa e o idioma, como "uso Excel em português"; Descreva as colunas pelo nome e pela letra, como "coluna B: data de vencimento"; Explique o resultado esperado, e não a função que imagina precisar; Peça a fórmula, a célula onde ela entra e a explicação de cada parte; Cole a fórmula e teste com três ou quatro linhas de valores conhecidos.

Um pedido completo fica assim: "Uso Google Sheets em português. Na coluna B está a data de vencimento e na C, o valor. Crie uma fórmula para a coluna D que mostre 'Vencida' quando a data já passou, 'Vence em até 7 dias' quando faltar uma semana ou menos e 'Em dia' nos demais casos."

Quem não consegue descrever a estrutura pode anexar uma captura de tela com os títulos das colunas e a numeração das linhas visíveis. ChatGPT, Gemini e Claude leem a imagem e usam as referências de célula que aparecem nela.

Como corrigir uma fórmula que dá erro

Colar só a mensagem #N/D rende respostas genéricas. O pedido deve trazer:

Fórmula completa: copiada direto da célula;

Ambiente: programa e idioma da instalação;

Amostra: algumas linhas envolvidas, com dados fictícios;

Objetivo: o resultado esperado e a mensagem de erro exibida.

Um exemplo: "Esta fórmula retorna #N/D no Excel em português: [cole a fórmula]. A coluna de busca tem códigos com espaços extras. Explique a causa e proponha uma correção que preserve os dados originais."

Como usar IA para limpar e analisar uma base de dados

A regra para a limpeza é trabalhar em uma cópia e manter a coluna original intacta. A IA pode propor fórmulas para uma coluna auxiliar que padronize variações como "São Paulo", "Sao Paulo" e "são paulo" sem apagar nada.

Na análise, o pedido precisa limitar a interpretação: "Mostre totais, médias, maiores e menores valores e possíveis inconsistências. Separe fatos observados de hipóteses."

Para gráficos, o comando funciona melhor quando diz qual pergunta o visual responde. Evolução ao longo dos meses pede gráfico de linha; comparação entre categorias, barras; relação entre duas variáveis, dispersão.

Por que a fórmula gerada pela IA não funciona? Erros mais comuns

Idioma da função: PROCV em português equivale a VLOOKUP em inglês, e a versão no idioma errado retorna #NOME?;

Separador de argumentos: instalações em português usam ponto e vírgula, e a IA às vezes entrega vírgulas;

Datas gravadas como texto: a comparação com HOJE() falha até a coluna ser convertida para o formato de data;

Diferença entre programas: funções como QUERY existem no Google Planilhas, mas não no Excel;

Intervalos e abas: referências incompletas ou abas com nome diferente do informado quebram o cálculo.

Pedir duas versões da mesma fórmula, uma para cada programa, evita retrabalho quando a planilha circula entre Excel e Google Planilhas.

É seguro enviar planilha com dados pessoais para IA gratuita?

Não é recomendado. Versões gratuitas podem usar as conversas para treinar modelos, conforme as configurações da conta, e bases com dados de clientes estão sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Antes do envio, substitua: