Galaxy S23, S23 Plus ou S23 Ultra: qual vale mais a pena na Black Friday?

A linha Galaxy S23 da Samsung conta com três modelos de alta performance: o S23, o S23 Plus e o S23 Ultra. Embora todos ofereçam especificações de ponta, cada um deles se destaca em áreas diferentes. Se você está em dúvida sobre qual escolher, confira a comparação detalhada para encontrar o melhor dispositivo para suas necessidades.

Qual versão do Galaxy S23 escolher?

A escolha entre o Galaxy S23, S23 Plus ou S23 Ultra depende do seu orçamento e das funcionalidades que você prioriza. O S23 é a opção mais compacta e econômica, oferecendo desempenho excepcional. O S23 Plus tem uma bateria maior e câmeras mais avançadas, enquanto o S23 Ultra é voltado para quem busca máxima performance, com recursos profissionais em fotografia, maior capacidade de bateria e mais memória RAM.

Tela

Todos os modelos da linha Galaxy S23 possuem o mesmo tipo de tela AMOLED Dinâmico 2X, com taxa de atualização de 120Hz, além de serem protegidos pelo Gorilla Glass Victus 2, garantindo resistência a quedas. No entanto, o que difere os três modelos é o tamanho da tela: o Galaxy S23 possui 6,1 polegadas, o S23 Plus tem 6,6 polegadas e o S23 Ultra conta com uma tela de 6,8 polegadas.

Em termos de densidade de pixels, o S23 possui 425 ppi, o S23 Plus apresenta 393 ppi e o S23 Ultra se destaca com 500 ppi. Já a resolução de tela do S23 e S23 Plus é de 1080 x 2340 pixels, enquanto o S23 Ultra tem uma resolução mais alta de 1440 x 3088 pixels, garantindo uma experiência visual mais detalhada.

Câmeras: qual oferece a melhor performance?

Os três modelos da linha S23 oferecem câmeras poderosas, mas o conjunto de lentes varia conforme o modelo.

O S23 Ultra se destaca com uma câmera principal de 200MP, capaz de capturar imagens impressionantes, mesmo em condições de pouca luz. Ele também conta com uma câmera ultra grande angular de 12MP e duas lentes telefoto de 10MP cada, com zoom óptico de 3x e 10x, respectivamente.

O S23 Plus tem uma configuração de câmera tripla com uma lente principal de 50MP, uma grande angular de 12MP e uma telefoto de 10MP com zoom óptico de 3x. O S23, por sua vez, possui uma câmera principal de 50MP, com lente grande angular de 12MP e telefoto de 10MP, semelhante ao S23 Plus, mas com uma configuração ligeiramente mais simples.

Bateria: comparação entre os modelos

A bateria do S23 Ultra é a mais potente da linha, com 5000mAh, suportando carregamento rápido de 45W, além de carregamento sem fio de 15W e carregamento reverso de 4.5W. O S23 Plus vem logo atrás, com uma bateria de 4700mAh e as mesmas taxas de carregamento. O S23 tem a menor capacidade, com uma bateria de 3900mAh, oferecendo carregamento rápido de 25W e as mesmas capacidades de carregamento sem fio que os outros modelos.

Em termos de tempo de carga, o S23 Ultra e o S23 Plus podem carregar até 65% em 30 minutos, enquanto o S23 carrega 50% em 30 minutos.

Ficha técnica do Galaxy S23 Ultra

Tamanho da tela: 6,8 polegadas

6,8 polegadas Resolução da tela: Quad HD+

Quad HD+ Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

AMOLED Dinâmico 2X Sistema: Android 13

Android 13 Processador: Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy

Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy Memória RAM: 12 GB

12 GB Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB

256 GB, 512 GB ou 1 TB Cartão de memória: não

não Capacidade da bateria: 5000 mAh

5000 mAh Câmera principal: 200 MP (principal), 12 MP (ultra wide), 10 MP (teleobjetiva 1), 10 MP (teleobjetiva 2)

200 MP (principal), 12 MP (ultra wide), 10 MP (teleobjetiva 1), 10 MP (teleobjetiva 2) Câmera frontal: 12 MP

12 MP Cores: Preto, Creme, Verde e Violeta

Ficha técnica do Galaxy S23 Plus

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

6,6 polegadas Resolução da tela: Full HD+ (1080 x 2340)

Full HD+ (1080 x 2340) Painel da tela: AMOLED Dinâmico 2X

AMOLED Dinâmico 2X Sistema: Android 13, com One UI 5.1

Android 13, com One UI 5.1 Processador: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento: 256 GB ou 512 GB

256 GB ou 512 GB Cartão de memória: sem suporte

sem suporte Capacidade da bateria: 4700 mAh

4700 mAh Câmera traseira: Tripla de 50 MP (principal), 10 MP (teleobjetiva), 12 MP (grande angular)

Tripla de 50 MP (principal), 10 MP (teleobjetiva), 12 MP (grande angular) Câmera de selfie: 12 MP

12 MP Cores: Creme, Grafite, Lima, Preto, Verde e Violeta

Ficha técnica do Galaxy S23