WhatsApp só recebe mensagens quando você abre? Veja o que fazer

WhatsApp: notificações atrasadas costumam ser causadas por economia de bateria, permissões ou modo Foco no celular (HStocks/Getty Images)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16h01.
Quando o WhatsApp só exibe mensagens ao ser aberto, é preciso conferir notificações, conexão e restrições de atividade em segundo plano. No Android, a economia de bateria pode suspender o app; no iPhone, vale começar pelas permissões, pelo modo Foco e pelo Resumo Agendado. Os ajustes não apagam conversas, e reinstalar o app fica como último recurso, sempre com backup.
Mensagens do WhatsApp que só aparecem quando o aplicativo é aberto podem estar ligadas a restrições de notificação, conexão ou atividade em segundo plano. O sintoma, sozinho, não mostra se o conteúdo já chegou ao celular ou se a conversa só foi atualizada ao abrir o app.
Os ajustes ficam em dois lugares: nas configurações do sistema e dentro do próprio WhatsApp. A Central de Ajuda do aplicativo recomenda conferir permissões, dados em segundo plano, otimização de bateria e conexão antes de partir para a reinstalação.
No Android, a economia de bateria e as restrições de uso em segundo plano estão entre os ajustes que merecem atenção. Em celulares Samsung, por exemplo, a suspensão profunda impede que um app funcione em segundo plano: as atualizações e notificações só chegam quando ele é aberto, segundo a fabricante.
No iPhone, confira as permissões de notificação, o modo Foco e o Resumo Agendado. Esses ajustes controlam a exibição dos alertas. O Modo de Pouca Energia reduz atividades em segundo plano, mas sua ativação não basta para concluir que ele é a causa do atraso.
Um teste rápido ajuda a investigar os dois casos, mas não fecha o diagnóstico. Abra um site no navegador e envie uma mensagem pelo WhatsApp. Se o envio funciona, mas as respostas só aparecem com o app aberto, confira as notificações e as restrições em segundo plano. Se a mensagem continua com o ícone de relógio, ela ainda não foi enviada: teste a conexão.
Para problemas de conexão, o WhatsApp sugere ligar e desligar o modo avião, reiniciar o celular, alternar entre Wi-Fi e dados móveis e testar outra rede. Redes de empresas, faculdades e condomínios, além de VPNs, podem bloquear a comunicação do app sem aviso.
Desde o Android 13, o sistema exige autorização explícita para que apps como o WhatsApp enviem notificações. Quem recusou o pedido na instalação do WhatsApp deixa de receber alertas. Os nomes e os caminhos dos menus variam conforme a marca e a versão do Android. Use as opções abaixo como referência:
As marcas também oferecem controles próprios de atividade em segundo plano. Os caminhos podem variar conforme o aparelho e a versão do sistema:
Também vale procurar, nas configurações do fabricante, por "suspensão profunda", "apps em suspensão" ou "inicialização automática". Se o WhatsApp aparecer numa lista de suspensão, retire-o de lá. Se estiver numa lista de inicialização automática, mantenha-o ativado.
No iPhone, comece pelas permissões e pelos recursos que silenciam ou agrupam alertas:
Confira também se há conexão por Wi-Fi ou dados móveis. Se usa Apple Watch, observe onde o alerta aparece: segundo a Apple, as notificações normalmente são exibidas no relógio ou no iPhone, não nos dois ao mesmo tempo.
Com as permissões corretas e o problema ainda presente, os próximos passos seguem uma ordem crescente de impacto:
Para confirmar se o ajuste funcionou, peça a alguém que envie uma mensagem com o celular bloqueado e sem o WhatsApp em primeiro plano. Repita o teste em Wi-Fi e nos dados móveis para observar se o atraso continua.
Restrições em segundo plano podem causar esse comportamento. No Android, confira bateria, dados e listas de suspensão. No iPhone, verifique permissões, Foco e Resumo Agendado. Também teste a conexão.
Serve como teste. Se os alertas voltam com a economia desligada, há um indício de que as restrições de bateria participam do problema. Quando o aparelho permitir, teste uma exceção apenas para o WhatsApp.
Sim. Redes instáveis, VPNs e restrições de redes corporativas podem bloquear os alertas. O WhatsApp sugere alternar entre Wi-Fi e dados móveis, reiniciar o roteador e testar outra rede.
Não como primeira medida. A reinstalação só faz sentido depois de conferir permissões, bateria, dados em segundo plano, conexão e atualização do app, e sempre com backup recente das conversas.
O sintoma pode ocorrer nos dois sistemas. No Android, vale conferir os controles de bateria e de dados do fabricante. No iPhone, comece pelas permissões, pelo Foco e pelo Resumo Agendado.