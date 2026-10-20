WhatsApp só recebe mensagens quando você abre? Veja o que fazer

RESUMO ＋ Quando o WhatsApp só exibe mensagens ao ser aberto, é preciso conferir notificações, conexão e restrições de atividade em segundo plano. No Android, a economia de bateria pode suspender o app; no iPhone, vale começar pelas permissões, pelo modo Foco e pelo Resumo Agendado. Os ajustes não apagam conversas, e reinstalar o app fica como último recurso, sempre com backup.

Mensagens do WhatsApp que só aparecem quando o aplicativo é aberto podem estar ligadas a restrições de notificação, conexão ou atividade em segundo plano. O sintoma, sozinho, não mostra se o conteúdo já chegou ao celular ou se a conversa só foi atualizada ao abrir o app.

Os ajustes ficam em dois lugares: nas configurações do sistema e dentro do próprio WhatsApp. A Central de Ajuda do aplicativo recomenda conferir permissões, dados em segundo plano, otimização de bateria e conexão antes de partir para a reinstalação.

Por que o WhatsApp atrasa as notificações?

No Android, a economia de bateria e as restrições de uso em segundo plano estão entre os ajustes que merecem atenção. Em celulares Samsung, por exemplo, a suspensão profunda impede que um app funcione em segundo plano: as atualizações e notificações só chegam quando ele é aberto, segundo a fabricante.

No iPhone, confira as permissões de notificação, o modo Foco e o Resumo Agendado. Esses ajustes controlam a exibição dos alertas. O Modo de Pouca Energia reduz atividades em segundo plano, mas sua ativação não basta para concluir que ele é a causa do atraso.

Como saber se o problema é notificação ou conexão?

Um teste rápido ajuda a investigar os dois casos, mas não fecha o diagnóstico. Abra um site no navegador e envie uma mensagem pelo WhatsApp. Se o envio funciona, mas as respostas só aparecem com o app aberto, confira as notificações e as restrições em segundo plano. Se a mensagem continua com o ícone de relógio, ela ainda não foi enviada: teste a conexão.

Para problemas de conexão, o WhatsApp sugere ligar e desligar o modo avião, reiniciar o celular, alternar entre Wi-Fi e dados móveis e testar outra rede. Redes de empresas, faculdades e condomínios, além de VPNs, podem bloquear a comunicação do app sem aviso.

Como corrigir notificações do WhatsApp no Android

Desde o Android 13, o sistema exige autorização explícita para que apps como o WhatsApp enviem notificações. Quem recusou o pedido na instalação do WhatsApp deixa de receber alertas. Os nomes e os caminhos dos menus variam conforme a marca e a versão do Android. Use as opções abaixo como referência:

Permissão do sistema: abra Configurações > Notificações > Notificações de apps > WhatsApp e ative Permitir notificações; Ajustes do app: no WhatsApp, toque nos três pontos > Configurações > Notificações e confira os ajustes de mensagens, grupos e chamadas, além de conversas silenciadas; Dados em segundo plano: em Configurações > Apps > WhatsApp > Uso de dados móveis, ative Dados em segundo plano; se a Economia de dados estiver ligada, confira também a exceção de Dados irrestritos para o WhatsApp; Bateria: em Configurações > Apps > WhatsApp > Bateria, escolha Sem restrições, Não otimizar ou a opção equivalente; Atualização: instale a versão mais recente do WhatsApp pela Play Store e reinicie o celular.

Ajustes extras em Samsung e Xiaomi

As marcas também oferecem controles próprios de atividade em segundo plano. Os caminhos podem variar conforme o aparelho e a versão do sistema:

Samsung: Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Limites de uso em segundo plano > Apps nunca suspensos ou Apps nunca suspensos automáticos > adicionar o WhatsApp (em versões mais novas da One UI, o item Bateria aparece direto nas Configurações);

Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Limites de uso em segundo plano > Apps nunca suspensos ou Apps nunca suspensos automáticos > adicionar o WhatsApp (em versões mais novas da One UI, o item Bateria aparece direto nas Configurações); Xiaomi e Redmi com MIUI: Configurações > Bateria e desempenho > Economia de energia > WhatsApp > Nenhuma restrição.

Também vale procurar, nas configurações do fabricante, por "suspensão profunda", "apps em suspensão" ou "inicialização automática". Se o WhatsApp aparecer numa lista de suspensão, retire-o de lá. Se estiver numa lista de inicialização automática, mantenha-o ativado.

Como corrigir notificações do WhatsApp no iPhone

No iPhone, comece pelas permissões e pelos recursos que silenciam ou agrupam alertas:

Permissão do sistema: abra Ajustes > Notificações > WhatsApp e ative Permitir Notificações, com Tela Bloqueada, Central de Notificações e Faixas conforme a preferência; Ajustes do app: no WhatsApp, toque em Configurações > Notificações e confirme que os alertas de mensagens e grupos estão ligados; Modo Foco: verifique se Não Perturbe, Sono, Trabalho ou outro Foco está ativo e, se for o caso, inclua o WhatsApp entre os apps permitidos; Resumo Agendado: em Ajustes > Notificações > Resumo Agendado, verifique se o WhatsApp está incluído; retire-o da lista se quiser receber seus alertas sem esperar o horário do resumo.

Confira também se há conexão por Wi-Fi ou dados móveis. Se usa Apple Watch, observe onde o alerta aparece: segundo a Apple, as notificações normalmente são exibidas no relógio ou no iPhone, não nos dois ao mesmo tempo.

O que fazer se as notificações continuarem atrasadas?

Com as permissões corretas e o problema ainda presente, os próximos passos seguem uma ordem crescente de impacto:

Limpar o cache (Android): em Configurações > Apps > WhatsApp > Armazenamento, toque em Limpar cache; não confunda com Limpar dados ou Apagar armazenamento, que remove informações locais; Fazer backup: em WhatsApp > Configurações > Conversas > Backup de conversas, confira se o backup foi concluído e está atualizado antes de qualquer medida mais drástica; Reinstalar: considere desinstalar e instalar de novo apenas depois das verificações anteriores e de confirmar que poderá restaurar o backup.

Para confirmar se o ajuste funcionou, peça a alguém que envie uma mensagem com o celular bloqueado e sem o WhatsApp em primeiro plano. Repita o teste em Wi-Fi e nos dados móveis para observar se o atraso continua.