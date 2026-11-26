"Porta" é um termo amplo, com quase 60 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre portas para casa na Black Friday 2026, a resposta mistura lojas de material de construção e fabricantes, sem uma líder clara.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca ou loja de porta o ChatGPT recomenda?

A Telhanorte aparece em 63,7% das respostas. A fabricante Sasazaki (59%) e a Leroy Merlin (58,5%) estão em empate técnico com ela. MGM (49%), Eucatex (44,2%), MadeiraMadeira (42%), Webportas (41,5%), Ullian, Prime Ofertas e Carajás completam o top 10.

A Webportas é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,06), associada a descontos de até 56%. A Sasazaki é lembrada pela garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação, e a Eucatex, pelas portas internas de madeira.

Nenhuma marca alcançou o quadrante de líderes do Grid Ranqia. A fonte mais citada pela IA é o site da MadeiraMadeira, com 80,2% de participação.

Quais descontos o ChatGPT cita para portas?

As condições de pagamento pesam tanto quanto o produto. O argumento mais repetido é da Prime Ofertas, com 5% de desconto adicional no Pix (citado em 18,2% das respostas), parcelamento em até 12 vezes e até 30% de desconto.

Como escolher uma porta?

Uso: portas internas podem ser de madeira semioca ou MDF; portas externas pedem madeira maciça, aço ou alumínio, mais resistentes ao sol, à chuva e a arrombamentos;

portas internas podem ser de madeira semioca ou MDF; portas externas pedem madeira maciça, aço ou alumínio, mais resistentes ao sol, à chuva e a arrombamentos; Kit porta pronta: vem com batente, guarnição e dobradiças, às vezes já com fechadura. Facilita muito a instalação;

vem com batente, guarnição e dobradiças, às vezes já com fechadura. Facilita muito a instalação; Medidas: confira largura, altura e espessura da parede. As larguras padrão são 60, 70, 80 e 90 cm;

confira largura, altura e espessura da parede. As larguras padrão são 60, 70, 80 e 90 cm; Sentido de abertura: defina se a porta abre para a direita ou para a esquerda antes de comprar;

defina se a porta abre para a direita ou para a esquerda antes de comprar; Acabamento: portas "prontas para pintura" saem mais baratas, mas exigem serviço extra.

A EXAME publicou um guia sobre fechaduras, portas e janelas: quais marcas comparar na Black Friday. Como portas são volumosas e o frete é caro, compare também a retirada em loja e confira as regras de devolução.

Perguntas frequentes

Onde comprar porta na Black Friday? Segundo a Ranqia, Telhanorte, Sasazaki e Leroy Merlin estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Kit porta pronta vale a pena? Sim, para quem quer instalação mais rápida e sem ajustes de marcenaria.