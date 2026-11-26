O desumidificador tem mais de 32 mil buscas mensais no Google, com procura concentrada em cidades úmidas e em casas com problemas de mofo. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Thermomatic.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de desumidificador o ChatGPT recomenda?

A Thermomatic aparece em 79,2% das respostas, com liderança isolada. Relaxmedic (68,2%), Komeco (67,8%), Desidrat (64%) e Ventisol (59%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Arsec, EOS e Peltier também aparecem no top 10.

A Komeco é a primeira citada com mais frequência, descrita como "minha primeira marca para pesquisar" e "boa opção econômica", com modelos compactos e com compressor. A Ventisol é a alternativa econômica.

Mercado Livre (47%) e Amazon (35,8%) são os varejistas do ranking. A fonte mais citada pela IA é o site Arnacasa, com 83% de participação.

Quanto custa um desumidificador na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como vitrine de preços. Os valores citados foram:

Ventisol: R$ 272,50;

R$ 272,50; GCZ: R$ 1.149 com cupom;

R$ 1.149 com cupom; Outro modelo com compressor: R$ 1.159.

A diferença reflete a tecnologia: modelos termoelétricos (Peltier) são baratos e compactos; os com compressor retiram muito mais água do ar.

Desumidificador termoelétrico ou com compressor?

Termoelétrico (Peltier): silencioso e barato, retira pouca água por dia (geralmente menos de 1 litro). Indicado para armários, closets e cômodos pequenos;

silencioso e barato, retira pouca água por dia (geralmente menos de 1 litro). Indicado para armários, closets e cômodos pequenos; Com compressor: retira de 10 a 20 litros por dia ou mais. Necessário para quartos, salas, porões e ambientes com mofo;

retira de 10 a 20 litros por dia ou mais. Necessário para quartos, salas, porões e ambientes com mofo; Desumidificador químico (sílica ou cloreto de cálcio): sem energia elétrica, para gavetas e armários.

O que avaliar antes de comprar?

Confira a capacidade de remoção (litros por dia), o tamanho do reservatório e se há saída para dreno contínuo, o desligamento automático quando o tanque enche, o higrostato para manter a umidade desejada e o nível de ruído. A umidade confortável fica entre 40% e 60%; acima de 70%, aumenta o risco de mofo e ácaros.

O desumidificador trata o sintoma; infiltrações e falta de ventilação precisam de solução própria. Para impermeabilizar paredes e lajes, Vedacit, Quartzolit e Sika lideram as indicações do ChatGPT. Antes de comprar, veja como reconhecer preço maquiado e lembre-se de que 45% dos produtos chegam à data sem desconto real.

Perguntas frequentes

Qual o melhor desumidificador na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Thermomatic lidera as indicações do ChatGPT, com 79,2%.

Desumidificador barato funciona? Os termoelétricos funcionam em espaços pequenos; para cômodos inteiros, prefira os com compressor.