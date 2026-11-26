A cadeira de escritório tem quase 31 mil buscas mensais no Google e é um dos investimentos mais importantes para quem trabalha em casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a brasileira Flexform.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de cadeira de escritório o ChatGPT recomenda?

A Flexform aparece em 81,8% das respostas, com liderança isolada, e tem posição média de 1,27: quase sempre é a primeira citada. Elements (73,8%) e DT3 (66,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Comfy (47,8%), Plaxmetal (44,2%), Cavaletti (36,2%), Herman Miller (29,8%), ThunderX3 (28,5%) e Frisokar (17,8%) também aparecem no top 10. O Mercado Livre é o único varejista, com 19,5%.

O site da Flexform é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 83% de participação, e quatro das cinco fontes principais são sites de fabricantes.

Quais condições o ChatGPT cita?

Pagamento e entrega pesam tanto quanto o produto:

Flexform: garantia de até 7 anos, até 35% de desconto e frete grátis;

garantia de até 7 anos, até 35% de desconto e frete grátis; Herman Miller: 7% de desconto adicional no Pix (o argumento mais repetido, em 12,5% das respostas) e frete grátis para todo o Brasil;

7% de desconto adicional no Pix (o argumento mais repetido, em 12,5% das respostas) e frete grátis para todo o Brasil; Comfy: até R$ 200 de desconto em produtos selecionados.

Na MadeiraMadeira, cadeiras de escritório de entrada apareciam a partir de R$ 149,90, e um modelo diretor com tela mesh, por R$ 199,98, em novembro.

Como escolher uma cadeira de escritório?

Regulagens: altura do assento, encosto reclinável com trava, apoio de braços ajustável (de preferência 3D ou 4D) e profundidade do assento;

altura do assento, encosto reclinável com trava, apoio de braços ajustável (de preferência 3D ou 4D) e profundidade do assento; Apoio lombar: ajustável em altura e profundidade, essencial para quem passa mais de quatro horas sentado;

ajustável em altura e profundidade, essencial para quem passa mais de quatro horas sentado; Encosto em tela (mesh): ventila melhor em dias quentes; espuma injetada é mais macia, mas esquenta;

ventila melhor em dias quentes; espuma injetada é mais macia, mas esquenta; Base e rodízios: base de alumínio ou nylon reforçado e rodízios em poliuretano, que não riscam o piso;

base de alumínio ou nylon reforçado e rodízios em poliuretano, que não riscam o piso; Certificação: a norma NBR 13962 garante requisitos mínimos de ergonomia e segurança;

a norma NBR 13962 garante requisitos mínimos de ergonomia e segurança; Cadeira gamer: tem visual chamativo, mas nem sempre é a mais ergonômica para jornadas longas.

Combine a cadeira com uma mesa na altura certa: Madesa lidera as indicações do ChatGPT em escrivaninhas. Para quem vai parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito na Black Friday. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.

Perguntas frequentes

Qual a melhor cadeira de escritório na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Flexform lidera as indicações do ChatGPT, com 81,8%.

Cadeira gamer serve para home office? Pode servir, mas cadeiras ergonômicas certificadas costumam oferecer melhor apoio lombar e regulagens.