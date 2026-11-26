Cadeira de escritório DT3 Vita
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h27.
A cadeira de escritório tem quase 31 mil buscas mensais no Google e é um dos investimentos mais importantes para quem trabalha em casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a brasileira Flexform.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Flexform aparece em 81,8% das respostas, com liderança isolada, e tem posição média de 1,27: quase sempre é a primeira citada. Elements (73,8%) e DT3 (66,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Comfy (47,8%), Plaxmetal (44,2%), Cavaletti (36,2%), Herman Miller (29,8%), ThunderX3 (28,5%) e Frisokar (17,8%) também aparecem no top 10. O Mercado Livre é o único varejista, com 19,5%.
O site da Flexform é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 83% de participação, e quatro das cinco fontes principais são sites de fabricantes.
Pagamento e entrega pesam tanto quanto o produto:
Na MadeiraMadeira, cadeiras de escritório de entrada apareciam a partir de R$ 149,90, e um modelo diretor com tela mesh, por R$ 199,98, em novembro.
Combine a cadeira com uma mesa na altura certa: Madesa lidera as indicações do ChatGPT em escrivaninhas. Para quem vai parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito na Black Friday. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado.
Qual a melhor cadeira de escritório na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Flexform lidera as indicações do ChatGPT, com 81,8%.
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