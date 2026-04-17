Uma simples declaração de Elon Musk fez as ações da Tesla dispararem — e isso impacta diversas áreas

As ações da Tesla registraram alta de quase 8%, fechando a US$ 391,95, após declarações do CEO Elon Musk sobre avanços no desenvolvimento do chip AI5, tecnologia que integra a estratégia da companhia em inteligência artificial.

Em publicação na rede social X, Musk afirmou que o chip atingiu um marco relevante de engenharia e está mais próximo da fase de produção, sinalizando um avanço concreto em uma área considerada crítica para o futuro da empresa.

A reação do mercado ocorre em um momento em que a Tesla amplia sua atuação para além da indústria automotiva, consolidando investimentos em inteligência artificial, semicondutores e sistemas autônomos.

O desenvolvimento de chips próprios passa a ocupar papel central nessa estratégia, ao permitir maior controle sobre desempenho, custos e integração de tecnologias embarcadas em veículos, robôs e outras aplicações.

Esse movimento também acompanha uma tendência mais ampla do setor de tecnologia, em que empresas buscam internalizar capacidades consideradas estratégicas para sustentar inovação em IA.

No caso da Tesla, a combinação entre hardware proprietário e software avançado indica uma mudança de posicionamento, com impacto direto na forma como a companhia estrutura seus produtos e projeta novas frentes de crescimento. As informações foram retiradas de CNBC.

Chips próprios e expansão industrial

O movimento do mercado ocorre em meio a uma reconfiguração estratégica da Tesla, que amplia sua atuação para além da fabricação de veículos elétricos e intensifica investimentos em tecnologias baseadas em inteligência artificial.

O desenvolvimento de chips próprios se insere nesse contexto, com potencial de impactar desde a condução assistida até aplicações mais amplas em robótica e infraestrutura de dados.

A empresa também planeja construir duas fábricas de chips avançados em Austin, no Texas, em parceria com a SpaceX. Uma delas será dedicada à produção de semicondutores voltados a veículos e robôs, enquanto a outra terá foco em chips para centros de dados orbitais. A iniciativa reforça o posicionamento da Tesla em uma cadeia de valor que combina hardware, software e inteligência artificial.

O projeto ganhou força adicional com a adesão recente da Intel ao chamado Terafab, iniciativa conjunta entre Tesla e SpaceX. A movimentação indica um esforço coordenado para acelerar o desenvolvimento de tecnologias proprietárias, em um momento em que o domínio sobre chips se torna estratégico para empresas que operam com IA em larga escala.