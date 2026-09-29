Conselhos que entendem IA rendem 10,9 pontos acima da média: como avaliar quem senta no board

RESUMO | Empresas com conselhos fluentes em tecnologia digital e IA têm retorno sobre o patrimônio 10,9 pontos percentuais acima da média do setor, segundo o MIT CISR. Ainda assim, só 20% das empresas do S&P 500 informavam em 2024 ter ao menos um conselheiro com experiência em IA. Entre os critérios de um conselheiro preparado estão entender o impacto da tecnologia no negócio, saber o que perguntar à gestão e enxergar o risco além da TI.

A inteligência artificial passou a pesar na escolha de quem ocupa uma cadeira de conselho. Um estudo do MIT Center for Information Systems Research (CISR) com grandes empresas americanas mostra que as companhias com conselhos fluentes em tecnologia digital e IA têm retorno sobre o patrimônio 10,9 pontos percentuais acima da média do setor. As empresas sem essa competência ficam, em média, 3,8 pontos abaixo.

Os conselhos já perceberam a diferença. Em pesquisa da Deloitte com cerca de 700 conselheiros e executivos de 56 países, 40% afirmam estar repensando a composição do board por causa da IA.

No mesmo levantamento, 66% dizem que seus conselhos têm pouco ou nenhum conhecimento sobre a tecnologia.

Isso levanta uma pergunta prática para acionistas, presidentes de conselho e executivos que querem ocupar uma cadeira: o que, afinal, indica que um conselheiro está preparado para a era da IA?

Estar preparado para a IA passou a pesar na escolha de quem ocupa uma cadeira no board. O Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul, forma líderes para essa nova exigência

O mercado ainda procura esse perfil

O conselheiro com experiência em IA ainda é raro. Segundo a ISS-Corporate, apenas 20% das empresas do S&P 500 informavam, em 2024, ter pelo menos um conselheiro com experiência na tecnologia. Em 2022, eram 11%.

Um relatório da Conference Board, de abril de 2026, mostra a mesma distância. Entre 2023 e 2025, a parcela de empresas do S&P 500 que citam a IA como risco saltou de 12% para 83%. Mesmo assim, só 21% dos executivos ouvidos pretendem incluir no board novos conselheiros com experiência específica em IA ou tecnologia.

Ou seja, o risco já foi reconhecido, mas a competência para supervisioná-lo ainda não chegou ao conselho.

Entender o impacto no negócio conta mais que o diploma técnico

O primeiro critério desfaz um equívoco comum de que o conselheiro preparado para a IA não precisa ser engenheiro nem cientista de dados. O MIT CISR define a competência que procura como a compreensão, construída com experiência e estudo, do impacto que as tecnologias emergentes terão sobre o sucesso das empresas na próxima década.

Na prática, isso significa ter liderado ou acompanhado de perto uma transformação digital, saber reconhecer quando um projeto tem potencial de escala e entender como a tecnologia mexe com o modelo de receita.

Saber o que perguntar

O conselho não executa, ele supervisiona. Por isso, a Deloitte, no roteiro de governança de IA que publica para conselhos, afirma que os conselheiros precisam entender a tecnologia o suficiente para fazer as perguntas certas.

Um bom teste é observar como o candidato questiona um projeto de IA apresentado pela gestão. Ele pergunta por métricas de retorno, critérios para encerrar o piloto, origem dos dados e responsáveis? Ou só aprova e comenta que "a empresa precisa inovar"?

Enxergar o risco além da TI

A IA ampliou o mapa de riscos que chega ao board: vazamento de dados, ataques com deepfake, vieses em decisões automatizadas e exposição regulatória. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê multa de até 2% do faturamento, limitada a R$ 50 milhões por infração.

O conselheiro preparado relaciona esses temas à estratégia, em vez de tratá-los como problema técnico. Os dados da Conference Board mostram que ainda há espaço a ocupar: a experiência declarada em cibersegurança entre os conselheiros do S&P 500 chegou a 27% em 2025.

Para conselheiros que querem supervisionar a IA com a mesma segurança com que analisam um balanço, o PIACC, da Saint Paul, reúne estratégia, risco e governança em uma formação voltada ao board

Um único especialista não resolve

Um erro frequente é contratar um "conselheiro de tecnologia" e deixar o tema só com ele. O próprio MIT CISR só considera um conselho digitalmente preparado quando pelo menos três conselheiros têm essa competência. Com um só, o tema vira nicho, e as decisões continuam sendo tomadas por quem não domina o assunto.

Por isso, o critério vale tanto para os novos membros quanto para os atuais. Na pesquisa da Deloitte, a atualização do conselho aparece ao lado da mudança de composição como resposta à IA.

Fazer as perguntas certas sobre IA exige repertório. O Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas, da Saint Paul, reúne executivos que levam esse debate para o board. Conheça seus módulos

O que é o PIACC, da Saint Paul?

O PIACC é o Programa de Inteligência Artificial para C-levels, Conselheiros e Acionistas da Saint Paul Escola de Negócios. A formação conecta IA, estratégia e tomada de decisão, com foco em IA generativa e cultura de dados.

Para quem o PIACC é indicado?

O programa é voltado a C-levels, conselheiros, acionistas e líderes que precisam incorporar a IA à estratégia do negócio. O nível é avançado.

Quais temas de governança de IA o PIACC aborda?

O PIACC tem módulos como "Tecnologia e IA nos Conselhos", "Cybersecurity para o board" e "LGPD na era da Inteligência Artificial". A formação também trata de ética, cultura de dados e implementação de projetos de IA.

Como funcionam as aulas do PIACC?

São 93 horas de aula, com encontros mensais às quartas e quintas, das 8h às 18h. As aulas são presenciais na unidade da Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo online.

Quem é a diretora do PIACC?

A diretora do programa é Ana Paula Zamper, que atuou por 31 anos na IBM em cargos de C-level e VP. Hoje ela integra conselhos do terceiro setor e é diretora no IBEF.

Como é o processo de admissão no PIACC?

A admissão tem três etapas: aplicação com currículo ou LinkedIn, conversa individual com um executivo da Saint Paul e resultado por e-mail em até sete dias. É preciso ter ensino superior completo e inglês suficiente para ler artigos e assistir a vídeos.