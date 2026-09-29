Petrobras fecha contrato de 22 anos para comprar GNL dos Estados Unidos

A Petrobras assinou um contrato de longo prazo para comprar Gás Natural Liquefeito (GNL) dos Estados Unidos por 22 anos, em uma estratégia para reduzir a exposição às oscilações do mercado de curto prazo. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 29.

O acordo foi firmado com a Cheniere Marketing, subsidiária da Cheniere Energy, uma das maiores produtoras e exportadoras de GNL dos Estados Unidos. O contrato prevê a compra de 800 mil toneladas de GNL por ano.

O GNL é o gás natural resfriado até se transformar em líquido, reduzindo seu volume em cerca de 600 vezes. O processo permite o transporte por navios e elimina a necessidade de conexão por gasodutos entre produtor e consumidor.

Segundo a Petrobras, a contratação de volumes de longo prazo faz parte da estratégia para reduzir a dependência do mercado spot de GNL, no qual as compras são feitas para entrega em curto prazo e ficam mais sujeitas às oscilações de preços.

A estatal afirma que o acordo amplia a flexibilidade do portfólio de gás natural e fortalece a segurança no atendimento aos contratos.

No Brasil, o gás natural é utilizado como combustível para termelétricas, indústrias e residências, além de servir como matéria-prima em alguns processos industriais.

A Cheniere Energy possui terminais de liquefação de GNL nos Estados Unidos, incluindo as unidades de Sabine Pass, na Louisiana, e Corpus Christi, no Texas.

Os contratos da Petrobras

O acordo com a Cheniere é o segundo contrato de longo prazo de GNL fechado pela Petrobras em cerca de um mês.

No fim de agosto, a companhia anunciou uma parceria com a Sempra Infrastructure para a compra de 800 mil toneladas anuais de GNL por 20 anos, a partir do Terminal de Liquefação de GNL de Port Arthur, no Texas.