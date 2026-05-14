Após reunir mais de mil pessoas em um dia inteiro de conexões e conteúdo sobre reinvenção profissional, a segunda edição do Summit Empreender 40+ consolidou o evento como o principal movimento sobre a valorização da maturidade profissional no país. Realizado no dia 13 de maio, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, o encontro promoveu mais de 10 horas de programação e reuniu mais de 25 nomes relevantes do mercado para discutir carreira, empreendedorismo, inovação e longevidade profissional. Idealizado por Fabinho Vargas, Fábio Bernardi e Fernando Puhlmann, o Summit reforçou a proposta do Empreender 40+, que conecta conhecimento, networking, capacitação e desenvolvimento para profissionais acima dos 40 anos em busca de novos caminhos e oportunidades.

Durante a abertura, o cofundador do evento, Fabinho Vargas, destacou a importância de ampliar o olhar sobre maturidade profissional e reforçou o propósito do movimento em valorizar a experiência. “Que todos nós possamos sair daqui diferentes da forma como entramos. O Empreender 40+ nasceu para provocar reflexão e mostrar que experiência, criatividade e propósito não têm prazo de validade”, afirmou. O empresário também ressaltou a emoção de reunir no evento profissionais e lideranças que fizeram parte da sua trajetória como empreendedor, mostrando a potência do encontro como espaço de troca e construção de novas possibilidades.

Um dos destaques da programação foi o lançamento oficial da Confraria Empreender 40+, iniciativa criada para ampliar as conexões e discussões iniciadas no Summit ao longo de todo o ano. A proposta é reunir empreendedores, executivos e profissionais em encontros mensais voltados ao networking, à troca de experiências e ao compartilhamento de histórias inspiradoras de carreira. A programação contará com uma palestra por mês, sempre conduzida por convidados com trajetórias relevantes no mercado. O projeto já tem início confirmado para o mês de junho, e a primeira edição será realizada no Mosaico Espaço Cultural.

O evento em si

Ao longo do dia, palestras, painéis e conversas abordaram temas como empreendedorismo, inovação, longevidade profissional, comportamento e reinvenção de carreira. O primeiro painel foi promovido pelo Jornal do Comércio, “Caminhos para o Empreendedorismo 40+”, seguido pela palestra “Invencível”, com Luciana Deretti. Na sequência, Dody Sirena e Nelson Sirotsky participaram do painel “Empreendendo a Gente se Entende”, mediado por Fábio Bernardi, enquanto Jorge Audy falou sobre o impacto da experiência na construção do futuro.

Durante a tarde, o público acompanhou reflexões sobre propósito, liderança, criatividade e mercado com nomes como Manoel Soares. O painel “Não Foi Sorte. Não Foi Fácil. Não Foi Linear.”, reuniu Clarissa Brinckmann e Thais Reali, com mediação de Fátima Torri, trouxe reflexões sobre autenticidade, coragem para empreender, equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“Empreender é um caminho maravilhoso, mas também cheio de desafios. Mas quando existe uma ideia que vem do coração, não tem como dar errado, é preciso resiliência, paciência e coragem para seguir construindo. O Empreender 40+ fala justamente sobre encontrar, em diferentes momentos da vida, algo que faça sentido, que nos mova e nos dê prazer, e evento tem esse DNA de mostrar que o empreendedorismo também é uma ferramenta de longevidade, porque nos mantém ativos e cheios de propósito”, destacou Clarissa Brinckmann durante sua participação.

Em “O Tempo do Tempo”, Vinicius Vaz conduziu uma reflexão sobre carreira, presença digital e as mudanças na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Na sequência, André Foresti apresentou a palestra “Menos Prompt, Mais Thinking: A Era Humana da IA”, trazendo uma análise sobre inteligência artificial, criatividade e pensamento estratégico.

O painel “Ideias que Funcionam” reuniu Marcelo Lacerda e Flávio Costa, com mediação de Fernando Puhlmann. Durante a conversa, foram compartilhadas experiências sobre inovação, construção de negócios, liderança e tomada de decisão. “A coisa mais importante é entender que nenhuma ideia nasce pronta. No caminho, ela vai falhar, exigir ajustes, revelar novos aprendizados e se transformar. No fim, o que realmente faz uma ideia dar certo não é a perfeição inicial, mas a capacidade de insistir, adaptar e seguir em frente”, comentou Lacerda.

Já Cris Pàz apresentou a palestra “Vista Cansada ou Foco no Que Importa?”, propondo uma reflexão sobre posicionamento, comunicação, criatividade e a necessidade de manter relevância em um mercado marcado por excesso de informação e mudanças constantes.

Na reta final da programação, Chico Raiz compartilhou sua trajetória em “De Metalúrgico a Vendedor Raiz”, falando sobre superação, persistência e os caminhos que o levaram do chão de fábrica ao reconhecimento nacional nas redes sociais e no universo das vendas. Encerrando o Summit, Luciano Potter apresentou a palestra “Porque Ouvir Histórias Vai Mudar a Sua Vida”, destacando o poder da escuta, da comunicação e das conexões humanas.