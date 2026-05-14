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Smmit Empreender 40+ reúne mais de mil pessoas e destaca maturidade profissional

Evento realizado no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, reuniu 25 nomes de peso para falar sobre protagonismo profissional acima dos 40 anos

Teatro em Porto Alegre ficou lotado para as discussões sobre o empreendedorismo para o público 40+ (Divulgação)

Teatro em Porto Alegre ficou lotado para as discussões sobre o empreendedorismo para o público 40+ (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09h22.

Após reunir mais de mil pessoas em um dia inteiro de conexões e conteúdo sobre reinvenção profissional, a segunda edição do Summit Empreender 40+ consolidou o evento como o principal movimento sobre a valorização da maturidade profissional no país. Realizado no dia 13 de maio, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre, o encontro promoveu mais de 10 horas de programação e reuniu mais de 25 nomes relevantes do mercado para discutir carreira, empreendedorismo, inovação e longevidade profissional. Idealizado por Fabinho Vargas, Fábio Bernardi e Fernando Puhlmann, o Summit reforçou a proposta do Empreender 40+, que conecta conhecimento, networking, capacitação e desenvolvimento para profissionais acima dos 40 anos em busca de novos caminhos e oportunidades.

Durante a abertura, o cofundador do evento, Fabinho Vargas, destacou a importância de ampliar o olhar sobre maturidade profissional e reforçou o propósito do movimento em valorizar a experiência. “Que todos nós possamos sair daqui diferentes da forma como entramos. O Empreender 40+ nasceu para provocar reflexão e mostrar que experiência, criatividade e propósito não têm prazo de validade”, afirmou. O empresário também ressaltou a emoção de reunir no evento profissionais e lideranças que fizeram parte da sua trajetória como empreendedor, mostrando a potência do encontro como espaço de troca e construção de novas possibilidades.

Um dos destaques da programação foi o lançamento oficial da Confraria Empreender 40+, iniciativa criada para ampliar as conexões e discussões iniciadas no Summit ao longo de todo o ano. A proposta é reunir empreendedores, executivos e profissionais em encontros mensais voltados ao networking, à troca de experiências e ao compartilhamento de histórias inspiradoras de carreira. A programação contará com uma palestra por mês, sempre conduzida por convidados com trajetórias relevantes no mercado. O projeto já tem início confirmado para o mês de junho, e a primeira edição será realizada no Mosaico Espaço Cultural.

O evento em si

Ao longo do dia, palestras, painéis e conversas abordaram temas como empreendedorismo, inovação, longevidade profissional, comportamento e reinvenção de carreira. O primeiro painel foi promovido pelo Jornal do Comércio, “Caminhos para o Empreendedorismo 40+”, seguido pela palestra “Invencível”, com Luciana Deretti. Na sequência, Dody Sirena e Nelson Sirotsky participaram do painel “Empreendendo a Gente se Entende”, mediado por Fábio Bernardi, enquanto Jorge Audy falou sobre o impacto da experiência na construção do futuro.

Durante a tarde, o público acompanhou reflexões sobre propósito, liderança, criatividade e mercado com nomes como Manoel Soares. O painel “Não Foi Sorte. Não Foi Fácil. Não Foi Linear.”, reuniu Clarissa Brinckmann e Thais Reali, com mediação de Fátima Torri, trouxe reflexões sobre autenticidade, coragem para empreender, equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

“Empreender é um caminho maravilhoso, mas também cheio de desafios. Mas quando existe uma ideia que vem do coração, não tem como dar errado, é preciso resiliência, paciência e coragem para seguir construindo. O Empreender 40+ fala justamente sobre encontrar, em diferentes momentos da vida, algo que faça sentido, que nos mova e nos dê prazer, e evento tem esse DNA de mostrar que o empreendedorismo também é uma ferramenta de longevidade, porque nos mantém ativos e cheios de propósito”, destacou Clarissa Brinckmann durante sua participação.

Em “O Tempo do Tempo”, Vinicius Vaz conduziu uma reflexão sobre carreira, presença digital e as mudanças na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Na sequência, André Foresti apresentou a palestra “Menos Prompt, Mais Thinking: A Era Humana da IA”, trazendo uma análise sobre inteligência artificial, criatividade e pensamento estratégico.

O painel “Ideias que Funcionam” reuniu Marcelo Lacerda e Flávio Costa, com mediação de Fernando Puhlmann. Durante a conversa, foram compartilhadas  experiências sobre inovação, construção de negócios, liderança e tomada de decisão. “A coisa mais importante é entender que nenhuma ideia nasce pronta. No caminho, ela vai falhar, exigir ajustes, revelar novos aprendizados e se transformar. No fim, o que realmente faz uma ideia dar certo não é a perfeição inicial, mas a capacidade de insistir, adaptar e seguir em frente”, comentou Lacerda.

Já Cris Pàz apresentou a palestra “Vista Cansada ou Foco no Que Importa?”, propondo uma reflexão sobre posicionamento, comunicação, criatividade e a necessidade de manter relevância em um mercado marcado por excesso de informação e mudanças constantes.

Na reta final da programação, Chico Raiz compartilhou sua trajetória em “De Metalúrgico a Vendedor Raiz”, falando sobre superação, persistência e os caminhos que o levaram do chão de fábrica ao reconhecimento nacional nas redes sociais e no universo das vendas. Encerrando o Summit, Luciano Potter apresentou a palestra “Porque Ouvir Histórias Vai Mudar a Sua Vida”, destacando o poder da escuta, da comunicação e das conexões humanas.

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