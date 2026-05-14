Cientistas encontram 'algoritmo natural' em folhas de planta da China

A planta-do-dinheiro chinesa pode esconder um segredo matemático nas próprias folhas, segundo um estudo publicado na revista científica Nature Communications.

Pesquisadores descobriram que a espécie organiza suas nervuras seguindo um padrão geométrico conhecido como diagrama de Voronoi, estrutura usada em áreas como ciência da computação, planejamento urbano e design de redes.

A pesquisa foi conduzida por cientistas do Cold Spring Harbor Laboratory. Os pesquisadores analisaram a espécie Pilea peperomioides, conhecida popularmente como planta-do-dinheiro chinesa.

Segundo os cientistas, a descoberta mostra que plantas conseguem desenvolver estruturas altamente organizadas usando apenas interações biológicas locais, sem “medir” distâncias de forma consciente.

A matemática escondida dentro das folhas

Os pesquisadores mapearam pequenos poros presentes nas folhas, chamados hidatódios, além das nervuras responsáveis pelo transporte de água e nutrientes.

A análise mostrou que a disposição dessas estruturas forma naturalmente um diagrama de Voronoi, modelo geométrico que divide espaços em regiões organizadas ao redor de pontos centrais. Esse padrão aparece frequentemente em sistemas urbanos, redes de distribuição e algoritmos computacionais.

Segundo o professor do Laboratório Cold Spring Harbor, Saket Navlakha, os diagramas de Voronoi já eram observados em diferentes elementos da natureza, mas raramente de forma tão clara quanto nas folhas da planta chinesa.

Planta resolveu problema geométrico

Para entender como as nervuras se desenvolvem, os pesquisadores trabalharam com o cientista Przemysław Prusinkiewicz, especialista em formação de padrões vegetais. A equipe identificou um mecanismo biológico capaz de gerar as nervuras em formato de laço ao redor dos poros das folhas.

Segundo a pesquisadora CiCi Zheng, as plantas conseguem resolver problemas espaciais complexos usando apenas sinais biológicos locais, sem qualquer capacidade consciente de cálculo.

Os cientistas afirmam que o processo funciona de forma semelhante aos algoritmos matemáticos utilizados por humanos para organizar distâncias e conexões.

Descoberta pode ajudar estudos sobre evolução

Os pesquisadores afirmam que o estudo ajuda a explicar como organismos vivos desenvolvem padrões organizados sem planejamento centralizado.

Segundo os autores, a descoberta também pode ampliar a compreensão sobre evolução vegetal, desenvolvimento biológico e sistemas matemáticos presentes na natureza.

Diante disso, a equipe acredita que pesquisas futuras poderão revelar outros “algoritmos naturais” escondidos em plantas e diferentes organismos vivos. O estudo também pode contribuir para pesquisas em áreas como biologia computacional, modelagem matemática e adaptação evolutiva.