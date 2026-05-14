ETF de Hyperliquid atrai US$ 1,2 mi em estreia sólida nos EUA

Gerenciador de ativos cripto 21 Shares' primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) de Hyperliquid nos EUA atraiu US$ 1,2 milhão em entradas líquidas e viu US$ 1,8 milhão em volume de negociação em seu debut em Nasdaq.

"Dia muito muito sólido e melhor do que seu lançamento médio de ETF com certeza mas nada muito louco," disse analista Bloomberg James Seyffart conforme o ETF terminou seu primeiro dia de negociação na terça-feira.

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Ainda assim, volume de negociação do primeiro dia do ETF 21Shares Hyperliquid (THYP) foi uma fração do volume comparado a ETFs cripto anteriormente badalados, como o ETF Solana Staking de Bitwise (BSOL), que atraiu US$ 56 milhões em seu dia de abertura no final de outubro, e o ETF XRP Canary (XRPC), que trouxe US$ 58 milhões em seu debut em novembro.

THYP busca rastrear o preço à vista do token HYPE, que é vinculado à plataforma de futuros perpétuos de mesmo nome que facilitou mais de US$ 8,4 trilhões em volume de negociação desde lançar em 2023.

ETF Hyperliquid de 21Shares adiciona a um número crescente de altcoins que foram empacotadas em fundos disponibilizados em Wall Street, conforme a Comissão de Valores Mobiliários aflrouxou seu controle em ETFs cripto.

Em setembro, a SEC se afastou de uma revisão caso-por-caso de ETFs à vista de criptomoedas em favor de "padrões de listagem genéricos," tornando aprovações de ETFs cripto mais fáceis.

THYP foi lançado antes do ETF Hyperliquid Staking de Bitwise (BHYP), que Seyffart previu estar em seguida na fila para aprovação da SEC.

Grayscale também está aguardando a decisão da SEC em seu ETF Grayscale HYPE (GHYP).

THYP carrega uma taxa de gestão de 0,3%, bem mais baixa do que a taxa de 0,67% proposta por Bitwise para seu ETF Hyperliquid. Grayscale ainda não definiu uma taxa para seu ETF.

Em dezembro, Seyffart previu que muitos produtos negociados em bolsa cripto seriam liquidados até o final de 2027 devido a falta de demanda.

Seus comentários vieram antes de um relatório Bloomberg em abril que descobriu que a vida útil média de ETFs caiu de 4,66 anos em 2024 para cerca de 3,5 anos em 2025.

Dúzias de ETFs já foram liquidados através dos primeiros meses de 2026, embora nenhum fosse ETFs cripto notáveis.

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