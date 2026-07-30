Receita Federal: último dia para dar lances em leilão com iPhone 17 Pro Max e carros

Os interessados em participar do novo leilão da Receita Federal têm até esta quinta-feira, 30, para enviar propostas por lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas.

Entre os destaques desta edição estão um iPhone 17 Pro Max, com lance inicial de cerca de R$ 4,1 mil, e um Ford Fusion 2007, a partir de aproximadamente R$ 6 mil.

O leilão eletrônico é realizado pela 8ª Região Fiscal, responsável pelo estado de São Paulo, e reúne centenas de lotes com eletrônicos, veículos, notebooks, tablets, videogames, smartwatches, drones, equipamentos industriais, peças automotivas e instrumentos musicais.

Até quando é possível dar lances?

O prazo para envio das propostas termina nesta quinta-feira, 30 de julho. Após o encerramento, a Receita Federal fará a classificação das ofertas e realizará a sessão pública de lances, na qual apenas os participantes habilitados poderão elevar suas propostas.

Todo o processo ocorre de forma eletrônica, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico disponível no e-CAC, dentro do portal Gov.br.

Quais produtos estão disponíveis?

Entre os itens ofertados estão:

iPhone 17 Pro Max e outros modelos de iPhone;

notebooks e tablets;

Apple Watch e outros relógios inteligentes;

videogames;

drones;

câmeras fotográficas;

computadores;

instrumentos musicais;

motocicletas;

automóveis, incluindo um Ford Fusion 2007.

Os valores divulgados correspondem ao lance mínimo. Durante a disputa, outros participantes podem elevar as ofertas, fazendo com que o preço final fique acima do inicial.

De onde vêm as mercadorias?

Os produtos leiloados foram apreendidos em operações de fiscalização ou considerados abandonados em portos, aeroportos e recintos alfandegados. Após o processo administrativo de perdimento, passam a integrar o patrimônio da União e podem ser destinados a órgãos públicos, doações, reciclagem ou venda em leilões eletrônicos.

Muitos dos eletrônicos disponíveis foram apreendidos por entrarem no país sem o recolhimento dos tributos de importação ou sem a documentação exigida.

Quem pode participar?

A participação varia conforme cada lote.

Pessoas físicas precisam ter 18 anos ou mais (ou ser emancipadas), CPF regular e conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Empresas também podem participar, desde que estejam regularmente inscritas no CNPJ e representadas por responsável legal ou procurador habilitado.

Como participar?

O interessado deve acessar o portal Gov.br, entrar no e-CAC, selecionar o Sistema de Leilão Eletrônico, escolher o edital, consultar os lotes e registrar sua proposta dentro do prazo.

Se a oferta for classificada, será possível participar da sessão pública de lances. O vencedor deverá efetuar o pagamento e retirar a mercadoria no local indicado pela Receita Federal.

Quais cuidados tomar?

A Receita Federal alerta que todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia ou possibilidade de devolução. A visita presencial aos lotes, quando disponível, é recomendada para verificar as condições dos produtos antes da compra.

Também é importante observar as regras de cada lote. Em alguns casos, como determinados celulares, a revenda é proibida e o uso deve ser exclusivamente pelo arrematante.