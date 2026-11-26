A chaleira elétrica tem quase 32 mil buscas mensais no Google e conquistou espaço nas cozinhas brasileiras para café coado, chás e chimarrão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre quatro marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de chaleira elétrica o ChatGPT recomenda?

A Cadence e a Oster aparecem, cada uma, em 79,2% das respostas. Mondial (78%) e Electrolux (75,8%) estão em empate técnico com elas. A Mondial é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,45). Britânia (67%) completa o grupo das marcas com mais de 50% de presença, e Philips Walita (49,8%) e Midea (28,2%) também aparecem no top 10.

A Mondial é a marca mais associada a custo-benefício. A Cadence é descrita como "boa opção econômica". Mercado Livre (37,8%), Shopee (27,3%) e Amazon (22,5%) são os varejistas do ranking, e a Shopee é a fonte mais citada pela IA, com 76,5% de participação.

Quanto custa uma chaleira elétrica na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Britânia: R$ 89,90;

R$ 89,90; Oster: R$ 103,70.

Chaleiras com controle de temperatura e bico de ganso, usadas por quem prepara café especial, formam uma faixa de preço mais alta.

Como escolher uma chaleira elétrica?

Material: inox é durável e não retém cheiro; vidro permite ver a fervura; plástico é mais barato, mas prefira modelos livres de BPA;

inox é durável e não retém cheiro; vidro permite ver a fervura; plástico é mais barato, mas prefira modelos livres de BPA; Capacidade: de 1 a 1,7 litro atende a maioria das casas;

de 1 a 1,7 litro atende a maioria das casas; Potência: entre 1.500 W e 2.200 W ferve a água em poucos minutos;

entre 1.500 W e 2.200 W ferve a água em poucos minutos; Controle de temperatura: essencial para chás (cada tipo pede uma temperatura) e para café coado, ideal entre 90 °C e 96 °C;

essencial para chás (cada tipo pede uma temperatura) e para café coado, ideal entre 90 °C e 96 °C; Bico de ganso: controla o fluxo de água no café coado em métodos como V60 e Chemex;

controla o fluxo de água no café coado em métodos como V60 e Chemex; Segurança: desligamento automático ao ferver, proteção contra funcionamento a seco e base giratória sem fio.

Quem gosta de café especial pode combinar a compra com um moedor: Timemore, Oster e Baratza lideram as indicações do ChatGPT nessa categoria. Como é item de ticket baixo, o frete pode pesar mais do que o desconto. Antes de pagar, veja como reconhecer preço maquiado e entenda como o "só hoje" mexe com a decisão de compra.

Perguntas frequentes

Qual a melhor chaleira elétrica na Black Friday? Segundo a Ranqia, Cadence, Oster, Mondial e Electrolux estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Chaleira com controle de temperatura vale a pena? Sim, para quem prepara chás variados ou café coado.