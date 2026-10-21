'Starlink chinesa' avança no Brasil com internet via satélite; veja o que falta para chegar

Ilustração de satélite, em imagem de arquivo da NASA: SpaceSail teve terminal homologado no Brasil (Divulgação/NASA/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13h36.
A SpaceSail, concorrente chinesa da Starlink, teve um terminal homologado pela Anatel. O manual informa velocidades máximas de 400 Mbps para download e 100 Mbps para upload. A aprovação do equipamento é uma etapa da preparação para operar no Brasil. Preço e data exata de lançamento comercial ainda não foram divulgados.
A SpaceSail, empresa conhecida como "Starlink chinesa", avançou na preparação para oferecer internet via satélite no Brasil. A Anatel homologou, na terça-feira, 19, o terminal STG-S001-A0, equipamento que fará a conexão dos usuários com a rede.
O manual técnico informa capacidade de até 400 Mbps de download e 100 Mbps de upload. São limites do equipamento, não resultados de testes com clientes brasileiros nem velocidades garantidas em planos comerciais. A proposta coloca a companhia na disputa com a internet via satélite da Starlink, de Elon Musk.
Para quem espera uma alternativa mais barata, porém, falta a informação decisiva: a SpaceSail ainda não divulgou os preços nem uma data exata de lançamento no país. A homologação não significa que a assinatura já esteja disponível para contratação.
O certificado de número 01944-26-18192 identifica o aparelho como transceptor móvel por satélite e tem a Spacesail Brazil como requerente. A ficha técnica prevê uso fixo e móvel, mas isso não confirma quais modalidades serão vendidas ao consumidor.
O terminal mede 48 centímetros por 36 centímetros, tem 4 centímetros de espessura e pesa 4 quilos. O manual também lista conectividade Wi-Fi 5 e proteção IP65.
A homologação verifica o atendimento do produto às exigências técnicas brasileiras. Segundo a Anatel, equipamentos de telecomunicações sujeitos a esse processo precisam da aprovação para serem usados ou comercializados no país.Aprovar o equipamento e lançar o serviço são etapas diferentes.
A própria agência já inclui a SpaceSail na relação de sistemas de satélites não geoestacionários autorizados a operar no Brasil. O Ato nº 3.084, de março de 2026, inseriu a rede nas regras de prioridade de coordenação, que organizam a convivência entre sistemas e a proteção contra interferências.
Ainda não há uma tabela pública de mensalidades e de preço do kit para o mercado brasileiro. Sem esses valores, não é possível afirmar que a SpaceSail será mais barata que a concorrente americana nem calcular o custo total para o usuário.A promessa de mais concorrência ainda não permite falar em internet de baixo custo.
O projeto brasileiro vai além da venda de antenas. Em novembro de 2024, a Telebras e o Ministério das Comunicações assinaram um memorando de entendimento com a SpaceSail para avaliar necessidades de conectividade e possíveis projetos conjuntos.
O documento foi apresentado como um acordo de cooperação, não como o lançamento de um plano residencial. A Telebras vinculou a iniciativa às políticas de inclusão digital, área em que conexões por satélite podem complementar as redes terrestres.
A competição também envolve a Amazon Leo, que teve um roteador homologado no Brasil em agosto. Para o consumidor, os próximos anúncios relevantes da SpaceSail serão os de cobertura, condições de contratação, entrega dos equipamentos e preços.
É uma referência à SpaceSail, empresa chinesa que desenvolve uma rede de internet via satélite para competir nesse mercado. Ela não pertence à Starlink.
A homologação do terminal não comprova o início das vendas. Ainda não foi divulgada uma data exata para a estreia comercial.
Os valores da mensalidade e do equipamento no Brasil ainda não foram divulgados.
Não é possível fazer essa comparação sem conhecer os preços e as condições dos planos brasileiros.
O manual indica até 400 Mbps de download e 100 Mbps de upload. Esses limites não são garantia de desempenho contratado.
É a aprovação do equipamento conforme as exigências técnicas aplicáveis. Não substitui o anúncio comercial de cobertura, planos e preços.