'Starlink chinesa' avança no Brasil com internet via satélite; veja o que falta para chegar

RESUMO ＋ A SpaceSail, concorrente chinesa da Starlink, teve um terminal homologado pela Anatel. O manual informa velocidades máximas de 400 Mbps para download e 100 Mbps para upload. A aprovação do equipamento é uma etapa da preparação para operar no Brasil. Preço e data exata de lançamento comercial ainda não foram divulgados.

A SpaceSail, empresa conhecida como "Starlink chinesa", avançou na preparação para oferecer internet via satélite no Brasil. A Anatel homologou, na terça-feira, 19, o terminal STG-S001-A0, equipamento que fará a conexão dos usuários com a rede.

O manual técnico informa capacidade de até 400 Mbps de download e 100 Mbps de upload. São limites do equipamento, não resultados de testes com clientes brasileiros nem velocidades garantidas em planos comerciais. A proposta coloca a companhia na disputa com a internet via satélite da Starlink, de Elon Musk.

Para quem espera uma alternativa mais barata, porém, falta a informação decisiva: a SpaceSail ainda não divulgou os preços nem uma data exata de lançamento no país. A homologação não significa que a assinatura já esteja disponível para contratação.

O que a Anatel aprovou

O certificado de número 01944-26-18192 identifica o aparelho como transceptor móvel por satélite e tem a Spacesail Brazil como requerente. A ficha técnica prevê uso fixo e móvel, mas isso não confirma quais modalidades serão vendidas ao consumidor.

O terminal mede 48 centímetros por 36 centímetros, tem 4 centímetros de espessura e pesa 4 quilos. O manual também lista conectividade Wi-Fi 5 e proteção IP65.

A homologação verifica o atendimento do produto às exigências técnicas brasileiras. Segundo a Anatel, equipamentos de telecomunicações sujeitos a esse processo precisam da aprovação para serem usados ou comercializados no país.

Aprovar o equipamento e lançar o serviço são etapas diferentes.

A própria agência já inclui a SpaceSail na relação de sistemas de satélites não geoestacionários autorizados a operar no Brasil. O Ato nº 3.084, de março de 2026, inseriu a rede nas regras de prioridade de coordenação, que organizam a convivência entre sistemas e a proteção contra interferências.

Quanto vai custar a "Starlink chinesa"?

Ainda não há uma tabela pública de mensalidades e de preço do kit para o mercado brasileiro. Sem esses valores, não é possível afirmar que a SpaceSail será mais barata que a concorrente americana nem calcular o custo total para o usuário.

A promessa de mais concorrência ainda não permite falar em internet de baixo custo.

O projeto brasileiro vai além da venda de antenas. Em novembro de 2024, a Telebras e o Ministério das Comunicações assinaram um memorando de entendimento com a SpaceSail para avaliar necessidades de conectividade e possíveis projetos conjuntos.

O documento foi apresentado como um acordo de cooperação, não como o lançamento de um plano residencial. A Telebras vinculou a iniciativa às políticas de inclusão digital, área em que conexões por satélite podem complementar as redes terrestres.

A competição também envolve a Amazon Leo, que teve um roteador homologado no Brasil em agosto. Para o consumidor, os próximos anúncios relevantes da SpaceSail serão os de cobertura, condições de contratação, entrega dos equipamentos e preços.